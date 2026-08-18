Poslanec Mahnič vložil pobudo za prekinitev sodelovanja med Sovo in uradom predsednice

Piše: Nova24tv.si

“Potencialna varnostna tveganja so izredno visoka, saj obveščevalne službe velikih držav, ki uveljavljajo svoje interese, uporabljajo tako imenovane mehke pristope, s katerimi skušajo priti ravno do oseb, ki so v neposrednem stiku z varovano osebo, torej z osebo, od katere želijo pridobiti podatke,” je v pogovoru za 24ur Zvečer v zvezi z razkritjem povezav predsedničine prijateljice izpostavil nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj. Poslanec Žan Mahnič je zato vložil poslansko pobudo, naj slovenske obveščevalne službe “takoj prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil” uradu predsednice.

Viktorija Krivolucka, predsedničina prijateljica, se je znašla v središču pozornosti, odkar je postalo znano, da je predsednico spremljala v službenem vozilu, ko je bilo to udeleženo v prometni nesreči. Preiskovanje preteklosti Rusinje z dvojnim državljanstvom s strani avstrijske tiskovne agencije APA in slovenskega medija Dnevnik pa je izkazalo zanimive povezave. Med drugim njeno povezavo z Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom vodje prve slovenske obveščevalne službe, ki je javnosti znan po tem, da je kot načelnik službe za zatiranje kriminalitete podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacije Janeza Janše v aferi JBTZ. Krivolucka je potem, ko je odjeknilo, da je bil Jeglič v določenem obdobju prijavljen na istem naslovu kot ona sama, za 24ur priznala, da sta bila z Jegličem nekaj let par. Vztraja, da tedaj ni poznala njegove preteklosti in da z njim že vsaj 15 let nima stika. “Zaradi lažnih namigov v nekaterih medijih jasno povem, da s tujimi obveščevalnimi organizacijami nikoli nisem sodelovala. Tako pisanje me je zelo prizadelo,” je sicer prav tako povedala.

Nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj je bil po včerajšnjih odmevnih razkritjih povprašan glede varnostnih tveganj prijateljevanja med Krivolucko in predsednico Slovenije. Kot poudarja, govorimo o potencialnih varnostnih tveganjih. Potem ko je pojasnil, da mu informacije o konkretnem primeru niso znane in da ve le to, kar ve iz medijev, je dal vedeti, da potencialna varnostna tveganja niso visoka, ampak so “izredno visoka”, “saj obveščevalne službe velikih držav, ki uveljavljajo svoje interese, uporabljajo t. i. mehke pristope, s katerimi skušajo priti ravno do oseb, ki so v neposrednem stiku z varovano osebo, torej z osebo, od katere želijo pridobiti podatke. Seveda tudi do prostora, do službenega vozila itd.“.

Krivolucka lahko dostopa do najbolj občutljivih informacij predsednice

Se pravi, v takem konkretnem primeru je to po njegovih besedah odlična tarča z veliko verjetnostjo, da bodo pridobili kakršnekoli informacije. “Ko govorim o informacijah, mislim o vsem, o njenih stališčih do konkretnih posameznih zadev, mogoče inštalirali osebo, ki je pri njej, se pravi zato, da ji bo svetovala ali vsaj delila mnenja, s katerimi bo poskušala vplivati tudi na njena stališča, pridobiti urnike njenih potovanj, njenih stikov ter o njenih svetovalcih okoli nje, ki jim najbolj zaupa,” je pojasnil in pristavil, da so to zelo pomembni obveščevalni podatki. Kot pravi, obveščevalne službe velikih držav to izkoriščajo. Nekje so sicer interesi večji, nekje manjši, ampak, kot pravi, obstaja veliko potencialno varnostno tveganje.

Iz predsedničinega urada so sporočili, da je bila Krivolucka ob pridobivanju slovenskega državljanstva že preverjena in da niso ugotovili nobenih tveganj. Na vprašanje, ali bi ob takšnih novih razkritjih morda morala odreagirati Sova, je Kozmelj uvodoma pojasnil, da varnostno preverjanje v primeru pridobivanja državljanstva predstavlja en postopek, v primeru pridobitve dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pa drug postopek. V zvezi s preverjanjem za pridobitev državljanstva je opomnil, da tam očitno ni bilo varnostnega zadržka, vendar je bilo to pred desetimi leti. “To je bilo pred nastopom funkcije predsednice, zato jaz menim, torej moje osebno in strokovno mnenje, da bi bilo potrebno uporabiti en drug institut. Se pravi, najprej moramo vedeti, ali je Krivoluckaja kvalificirana kot reden in neposreden stik z varovano osebo. Če je to primer, potem ima policija po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) možnost, da uvede postopek in preveri tako osebo. Nikjer drugje v pravu nimamo te pravne možnosti, razen če bi za to seveda obstajali indici. Torej tudi Sova brez indicev, se pravi brez suma, da je ta oseba, ki je blizu varovani osebi, da ima neke neposredne vezi, stike s tujim varnostnim sistemom, obveščevalnimi službami, brez tega tudi Sova ne more delovati,” je pojasnil in dodal, da je potreben ta element iz tujine. Tako je namreč zapisano v Zakonu o Sovi.

“Torej, da se vrnem nazaj, po ZNPPolu, se pravi policija in policisti, ki izvajajo naloge po tem zakonu, imajo možnost po 99. členu tega zakona izvesti to varnostno preverjanje, tudi brez odobritve takšne preverjane osebe, torej v tem primeru prijateljice, v primeru, če je stik bil definiran kot reden, neposreden stik z varovano osebo,” je povedal v nadaljevanju in dodal, da bi generalni direktor policije lahko v tem primeru izdal odredbo in s to odločil, da se lahko ta preverba izvede brez privolitve te preverjane osebe. Na vprašanje, kdo pa definira, ali je stik reden ali ne, je pojasnil, da se to definira v postopku, ko se izvajajo vse te aktivnosti. “Ko se dela varnostno oceno, se ve, kdo ima redni dostop in neposredni dostop do nje, kdo bo imel dostop do vozila,” je še med drugim dodal.

Na Policijo in Sovo smo naslovili novinarska vprašanja. Policijo smo med drugim povprašali, ali bo predsedničina prijateljica v luči novih razkritij varnostno preverjena. Zanimalo nas je, ali je opredeljena kot oseba, ki je v rednem in neposrednem stiku z varovano osebo, ter ali je generalni direktor policije v tem primeru morebiti že izdal oziroma bo izdal odredbo za izvedbo varnostnega preverjanja. Sovo pa smo povprašali, ali razpolaga s kakršnimi koli indici ali informacijami, ki bi kazali na povezave Krivoluckaje s tujimi varnostnimi oziroma obveščevalnimi službami, ter ali bo v luči novih razkritij ponovno preverila oziroma ocenila morebitna varnostna tveganja, povezana z njenimi stiki s predsednico države. Ko odgovore prejmemo, jih objavimo naknadno.