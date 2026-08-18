e-Demokracija
26.9 C
Ljubljana
torek, 18 avgusta, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Dr. Matej Kovač: Na referendumu o interventnem zakonu boste predvsem glasovali o tem, ali želite manj dajati za davke. Lahko glasujete tudi proti lastni denarnici.

Izjava dneva
Dr. Matej Kovač (Foto: Polona Avanzo)

Dr. Matej Kovač, ekonomist:

“Formalno bomo /na referendumu/ odločali o enem zakonu, dejansko pa tudi o tem, ali želimo nižji DDV na izbrana osnovna živila ter možnost začasno nižjega DDV na elektriko, plin, daljinsko ogrevanje in drva. Torej o ukrepih, ki znižujejo stroške življenja vsem – tudi članom sindikatov, ki bodo zbirali podpise proti zakonu. /…/ Skupni imenovalec teh ukrepov je pravzaprav zelo preprost: država naj ljudem od njihovega dela, premoženja in vsakodnevne porabe vzame nekoliko manj. /…/ Zato referendum ni nujno slaba novica. Slaba novica bi bila nekaj drugega: če bi propaganda ljudi prepričala, naj zaradi politične pripadnosti glasujejo za dražjo hrano, višje obremenitve in manj spodbud za delo. Človek lahko glasuje tudi proti lastni denarnici. Demokracija mu to pravico daje. Ne more pa ga obvarovati pred posledicami njegove odločitve.”

Vir: Družina

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Katja Kokot: “Dobila sem namige, sporočila, posnetke, pravzaprav navodila določenim novinarjem, kako naj pišejo o nas.” 

Izjava dneva

Peter Jančič: Enako nista, če se zgodi nesreča, zasebna stvar prijateljici, ki ju je Nataša Pirc Musar vzela z morja s seboj v službeno...

Izjava dneva

Janez Janša: Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo.

Izjava dneva

Klemen Golob: Sta si Uroš in Simon Jernejc sama zadala poškodbe?

© Nova obzorja d.o.o., 2026