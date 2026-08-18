Dr. Matej Kovač: Na referendumu o interventnem zakonu boste predvsem glasovali o tem, ali želite manj dajati za davke. Lahko glasujete tudi proti lastni denarnici.

Dr. Matej Kovač, ekonomist:

“Formalno bomo /na referendumu/ odločali o enem zakonu, dejansko pa tudi o tem, ali želimo nižji DDV na izbrana osnovna živila ter možnost začasno nižjega DDV na elektriko, plin, daljinsko ogrevanje in drva. Torej o ukrepih, ki znižujejo stroške življenja vsem – tudi članom sindikatov, ki bodo zbirali podpise proti zakonu. /…/ Skupni imenovalec teh ukrepov je pravzaprav zelo preprost: država naj ljudem od njihovega dela, premoženja in vsakodnevne porabe vzame nekoliko manj. /…/ Zato referendum ni nujno slaba novica. Slaba novica bi bila nekaj drugega: če bi propaganda ljudi prepričala, naj zaradi politične pripadnosti glasujejo za dražjo hrano, višje obremenitve in manj spodbud za delo. Človek lahko glasuje tudi proti lastni denarnici. Demokracija mu to pravico daje. Ne more pa ga obvarovati pred posledicami njegove odločitve.”

Vir: Družina