Nekateri kulturniki, nevladniki in kupci električnih vozil v Sloveniji z enako mentaliteto – vsi bi samo denar davkoplačevalcev!

Piše: Celjski glasnik

Po tem, ko je vlada Roberta Goloba z vsakim trimesečjem povečala primanjkljaj v državni blagajni, je seveda nova vlada morala pri tem “potegniti ročno zavoro”.

Sedaj, ko je državnega denarja zmanjkalo in je potrebno preostanek razdeliti racuinalno pa smo priča uporu v vseh sferah, ki so v zadnjih štirih letih živele udobno na račun vseh davkoplačevalcev.

Jap, tako👇 razmišljajo tudi "kulturniki" in "nevladniki". Takole gre: Ko sem se odločil, da bom kulturnik ali nevladnik, sem upravičeno računal na denar neto davkoplačevalcev. pic.twitter.com/uzfNCohU1U — Joze Biscak (@JozeBiscak) August 14, 2026

V zadnjem obdobju lahko spremljamo predvsem negodovanje nekaterih kulturnikov, za katere je vlada sprejela odločitev, da jih ne bo več financirala. Nevladnim organizacijam od katerih država nima dodane vrednosti se je s strani desne sredine že pred volitvami napovedalo, da bo prekinjeno netranparentno financiranje. Sedaj pa so še na okopih kupci električnih vozil, ker je zmanjkalo državnega denarja za njihova vozila, hkrati pa jih je državni denar postavljal v priviligiran položaj.

“Prekleto, celo “kulturne osebnosti” in “ljudje iz nevladnih organizacij” razmišljajo tako. Takole gre: Ko sem se odločil, da bom postal kulturnik ali delavec v nevladni organizaciji, sem upravičeno pričakoval, da bom računal na denar neto davkoplačevalcev,” je opozoril Jože Biščak.