Janez Janša: Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo.

Janez Janša, predsednik vlade:

“Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo. Odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, nosi v sebi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. Zato ima praznovanje velikega šmarna tudi domoljubno noto. Spodbuja nas, da ohranimo upanje, pogum in zvestobo krščanskim vrednotam, ki so naš civilizacijski temelj.”

Poslanica predsednika vlade 🇸🇮 @JJansaSDS ob današnjem prazniku: Praznik Marijinega vnebovzetja, poimenovan tudi veliki šmaren, je že stoletja del naše duhovne in kulturne dediščine ter s tem slovenske narodne identitete. Mnoge cerkve, romarske poti in ljudski običaji pričajo o… pic.twitter.com/sBbu9ENFvg — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 15, 2026

vir: X Vlada RS