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Janez Janša: Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo.

Izjava dneva
Janez Janša, predsednik vlade RS (foto: Polona Avanzo)

Janez Janša, predsednik vlade:

“Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo. Odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, nosi v sebi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. Zato ima praznovanje velikega šmarna tudi domoljubno noto. Spodbuja nas, da ohranimo upanje, pogum in zvestobo krščanskim vrednotam, ki so naš civilizacijski temelj.”

vir: X Vlada RS

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