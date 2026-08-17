Katja Kokot: “Dobila sem namige, sporočila, posnetke, pravzaprav navodila določenim novinarjem, kako naj pišejo o nas.” 

Katja Kokot, poslanka:

“Če spremljate družbena omrežja in različne članke, dejansko ne mine dan, da kdo o nas ne bi napisal kakšne diskreditacije, kakšne laži, kakšnega podtikanja. Ker me je zanimalo, zakaj takšno frčanje, šumenje, zakaj se stvari ne pomirijo, sem si vzela čas in tudi sama malo dregnila v to osje gnezdo, da vidim, kaj se zgodi, kaj povzroči kontra reakcija. In dejansko sem dobila namige, sporočila, posnetke, pravzaprav navodila določenim novinarjem, kako naj pišejo o nas, kako naj nas dnevno diskreditirajo, kakšne zadeve naj se delijo o nas. To je tisti umazani del politike. Kot sem že na začetku rekla, če bi mi podprli drugo stran, verjetno vseh teh člankov ne bi bilo.

Novinarji so prišli tudi na dom fotografirat mojo hišo, izpostavljat mojo družino, ob tem so pisali različne laži o mojih osebnih zadevah, in to se potem ponavlja na dnevni bazi. Gotovo se to potem nekje odraža. Vsekakor pa menim, da rezultati javnomnenjskih anket niso povsem realni, kajti jaz iskreno doživljam močno podporo. Dobivam pisma, cvetje, ljudje mi pišejo, me obiskujejo, me kličejo. In to je tisto, kar govori proti temu, zato se mi te objave zdijo kot neka plačana politična agitacija.”

Vir: Siol