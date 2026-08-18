Stevanović odgovarja na peticijo, ki jo je začel užaljeni Miha Brejc

Piše: C. R.

Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje DZ vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval.

Predsednik DZ Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdanji član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti.

Stevanović zbiranje podpisov pod peticijo razume del odprte demokratične družbe, v kateri imajo različna mnenja svoj prostor, je zapisal v odzivu, ki so ga posredovali iz kabineta predsednika DZ.

Predsednik DZ meni, da je v dosedanjem mandatu v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju odgovorno vodil številne seje DZ in kolegije predsednika DZ. Tako bo svoje delo opravljal še naprej, mirno, odgovorno in osredotočeno na naloge, ki mi jih nalaga funkcija, je sklenil.

Miha Brejc, nekdanji evropski poslanec in nekdanji podpredsednik DZ ter minister v Bajukovi vladi, je sicer že pred leti izstopil iz SDS. Zadnje čase se sicer redno oglaša v javnosti, včeraj pa je začel s peticijo za odstavitev predsednika DZ. V času Golobove vlade se praktično ni oglašal.

Sama peticija sicer nima formalnih učinkov, saj predsednika DZ lahko odstavijo le poslanci. Ker opozicijski trojček (Svoboda, Levica in SD) nima dovolj glasov, je vsaj za zdaj misija nemogoče, da bi Stevanovića odstavili.

Zanimivo je sicer, da se je Brejc včeraj znašel tudi v Dnevniku kot komentator vloge Romana Jegliča, nekdanjega kriminalista in kasnejšega direktorja VIS, ki je nato zbežal v Rusijo.