Janez Janša: Če eno leto ne bomo proizvajali hrane, bo umrlo 95 odstotkov ljudi

Janez Janša, premier:
“Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Če hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95 odstotkov ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.”
Vir: Radio Ognjišče
Janez Janša, premier:
“Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Če hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95 odstotkov ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.”
Vir: Radio Ognjišče
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