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Janez Janša: Če eno leto ne bomo proizvajali hrane, bo umrlo 95 odstotkov ljudi

Izjava dneva
Premier Janez Janša (foto: Siniša Kanižaj / STA)

Janez Janša, premier:

“Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Če hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95 odstotkov ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.”

Vir: Radio Ognjišče

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