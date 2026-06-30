(IZJAVA DNEVA) Tone Kajzer: “Domovina živi v srcu, v jeziku in v neomajni pripadnosti, ki presega razdalje”

Tone Kajzer, minister za zunanje zadeve, na X:

“Včeraj (28. 6., op. p.) sem bil del srečanja na taboru Slovencev po svetu. Skupaj smo obhajali sveto mašo, ki so jo pripravili argentinsko‑slovenski maturantje. Imel sem čast nagovoriti naše rojake v izseljenstvu – ljudi, ki s svojo zvestobo, pogumom in ljubeznijo vsak dan znova dokazujejo, da domovina ni omejena z njenimi mejami. Domovina živi v srcu, v jeziku in v neomajni pripadnosti, ki presega razdalje. Slovenija ni le kraj na zemljevidu – je vez, ki nas povezuje, kjerkoli smo.” (Vir: X)