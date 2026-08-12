(PREJELI SMO) Pismo vodstvu RTV Slovenija

Piše: Drago Vogrinčič

Spoštovano vodstvo RTV, na podlagi Zakona o informacijah javnega značaja smo prejeli podatke o vaših bajnih plačah na tem zavodu, ker ste pred leti med delovnim časom »telovadili« pred TV hišo z majicami »nikogaršnji hlapci« in kričali, da je RTV »je naša«, mi večina državljank in državljanov, ki smo za vas drugorazredno ljudstvo, zato nas ignorirate, ne odgovarjate, nas kot državljane in ljudi žalite in diskriminirate, smo pa tudi hodili v šole in fakultete, Vas prosimo, dajte na kratko obrazložitev, (po pravni in gospodarski učenosti):

-če je RTV »vaša in osvobojena od nas državljank in državljanov), nas diskriminirate in ne spoštujete naših ustavnih in človekovih pravic, zakaj bi vas naj plačevali??

-ker je RTV »vaša« predlagamo, da s svojim denarjem, delnicami, krediti, jo zaposleni odkupite, se podate na medijski trg in 24 ur nabijajte balkansko-angleško glasbo,

-prosimo za pisno obrazložitev kako je z plačami /julij, avgust/, ko večino oddaj ni in Erika, Tanja, Marcel… dva meseca počivajo,

-kot Lastniki RTV pa gotovo poznate abecedo tržnega gospodarstva in »zdravo kmečko« pamet, ko je vaša lastnina in kmetova kmetija v težavah, se pripravi sanacijski program za več let, kako zmanjšati stroške, racionalizirati produkcijo, kako zmagovati na trgu, privabiti vlagatelje in kapital,

-kakor ste »osvobodili« RTV, da je zdaj »vaša«, smo prepričani, da ta Program imate,

-PROSIMO, pošljite ga nam Sanacijski program »vaše« RTV, bomo pomagali, ker tudi izven Metelkove in FDV-ja smo se drugorazredni Slovenci in Slovenke kaj naučili,

-še več, ker nismo iz posvečenih elit, smo se že zdavnaj naučilo »samo z poštenim delom, uče njem, spoštovanjem vsakega človeka, sodelovanjem, s svojim pošteno prisluženim denarjem, spoštovanjem ustavnih in človekovih pravic vsakemu človeku, spoštovanju kulturnih, verskih, nacionalnih pravic, vsakemu človeku spoštovati dostojanstvo, čast in dobro ime…

V pričakovanju na vaše korektne odgovore in zaprošeno dokumentacijo vas pozdravljamo s spoštovanjem.