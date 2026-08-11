Luka Gojkošek: Preveč ljudi verjame mitom, vse to pa je načrtno vzdrževano

Luka Gojkošek, glasbenik in publicist:

“Ko povprečen Slovenec čez palec preleti slovenski medijski prostor, se mu kot na dlani ponudi intuitivna interpretacija stvarnosti, da so vsi osrednji mediji z državno radiotelevizijo na čelu povsem neodvisni in pluralni. Novice osrednjih medijev se tako lepo dopolnjujejo in prepletajo med seboj, da je že zgolj posumiti na kakšno pristranost bogokletno. Tisti bolj desni mediji so pa seveda vsi po vrsti etiketirani kot strankarski; tega pa napredni Slovenci že ne bodo brali in poslušali. To je ta intuitivna zanka, sklepanje brez preverjanja dejstev, v katero je ujetih ogromno dobromislečih ljudi.

Po zaslugi medijev se potem ta model širi na mnoga področja politike in družbenih vprašanj. Vse preveč Slovencev povsem nekritično verjame, da vlada uvaja politično policijo, da nižanje davkov prinaša revščino, da sproščanje omejitev za zasebnike v zdravstvu pomeni privatizacijo, da je alternativa članstvu v Natu nič izdatkov za obrambo, da je dan spomina na žrtve komunističnega nasilja ideološki projekt, da Rimokatoliška cerkev v Sloveniji ne plačuje nobenih davkov … vse izkrivljene interpretacije stvarnosti izhajajo iz sklepanja na podlagi povsem napačnih intuicij. Te intuicije pa niso slučajne, temveč so plod načrtnega medijskega ustvarjanja nastrojenega vzdušja.”

Vir: Radio Ognjišče