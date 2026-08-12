RTVS se bo lahko pri državni zakladnici zadolžila le za 9,5 milijona evrov

Piše: STA

Likvidnostni položaj Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov evrov, kot so načrtovali. Vendar izplačilo julijskih plač 14. avgusta in honorarjev ni ogroženo, so zagotovili v javnem zavodu.

Njihov likvidnostni položaj se je dodatno zaostril zaradi nedavne odločitve glede obsega zadolževanja pri državni zakladnici. Na podlagi predhodnega dogovora z ministrstvom za finance je zavod namreč letos računal na črpanje 12 milijonov evrov posojila iz sredstev v sistemu enotnega zakladniškega računa države. A ga je direktorat za zakladništvo tik pred predvidenim črpanjem obvestil, da se bo lahko zadolžil le za 9,5 milijona evrov.

“To pomeni 2,5 milijona evrov manj likvidnih sredstev od načrtovanih, kar zahteva dodatne ukrepe za zagotavljanje tekoče likvidnosti RTVS,” so zapisali v zavodu. Ob tem so jasno poudarili, da izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo. Uprava je namreč izvedla potrebne ukrepe in zagotovila sredstva za njihovo pravočasno izplačilo. Prav tako potekajo aktivnosti za zagotovitev dodatnih virov financiranja. Med drugim se je zavod lotil pridobivanja ponudb komercialnih bank za kreditno financiranje.

Zavodov likvidnostni položaj je sicer po njihovem pojasnilu že dlje časa obremenjen predvsem, ker država kot ustanoviteljica v letošnjem letu še ni izpolnila svojih zakonskih obveznosti po zakonu o RTVS. V skladu z njim bi mu morala urad vlade za narodnosti in ministrstvo za kulturo letos za narodnostne programe in za glasbeno produkcijo skupno nakazati več kot 15 milijonov evrov.

Hkrati so zagotovili, da zavod izvaja svoje zakonske obveznosti sproti in v celoti, vključno z izvajanjem javne službe na področju narodnostnih programov in glasbene produkcije. Enako pričakujejo od države kot ustanoviteljice, saj izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti vidijo kot nujen pogoj za stabilno in predvidljivo financiranje javne radiotelevizije.

Kot so napovedali, bo uprava tudi v prihodnje izvajala vse potrebne ukrepe za zagotavljanje tekoče likvidnosti in nemoteno izpolnjevanje obveznosti RTVS.