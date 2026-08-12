Zaradi nesreče Pirc Musarjeve odrejen strokovni nadzor nad delom PU Koper, primer preučuje tudi KPK

Piše: C. R.

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec odredil strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so sporočili iz policije.

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je minuli teden Policijski upravi (PU) Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, ko se je Pirc Musar na poti s Hrvaške, kjer je preživljala letni dopust, vozila na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. Potovala je v službenem vozilu urada predsednice, skupaj z voznikom varnostnikom, varnostnico ter dvema sopotnicama, prijateljicama predsednice.

Kot so danes sporočili z Generalne policijske uprave, so od Policijske uprave Koper prejeli poročilo o obravnavi prometne nesreče predsednice republike. Na podlagi poročila je v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek “odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa,” so navedli.

Primer bo morala pogledati tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so za STA pojasnili na KPK, so “od prometne nesreče do danes v povezavi s prevozom predsednice republike prejeli več prijav,” potrdili so tudi, da je eno od njih vložila Zedinjena Slovenija. Dodali so, da bodo prijave preučili in nato sprejeli odločitev, “ali iz vsebine prijav izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije.”

Kot so v torek sporočili iz Zedinjene Slovenije, so na komisijo vložili prijavo zaradi suma nasprotja interesov in koruptivnega ravnanja v zvezi z odobritvijo prevoza zasebnih prijateljic predsednice republike v službenem vozilu.