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Mag. Ivan Simič: Zato bom na referendumu glasoval ZA

Izjava dneva
Mag. Ivan Simič (foto: Igor Kupljenik / BOBO)

Mag. Ivan Simič, davčni strokovnjak:

“Na referendumu bom glasoval ZA interventni zakon, ker ne razumem, kako je lahko nekdo proti zakonu, ki prinaša nižje davke za državljane in boljše pogoje za gospodarstvo.”

Vir: X

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