Mag. Ivan Simič: Zato bom na referendumu glasoval ZA

Mag. Ivan Simič, davčni strokovnjak:
“Na referendumu bom glasoval ZA interventni zakon, ker ne razumem, kako je lahko nekdo proti zakonu, ki prinaša nižje davke za državljane in boljše pogoje za gospodarstvo.”
Vir: X
Mag. Ivan Simič, davčni strokovnjak:
“Na referendumu bom glasoval ZA interventni zakon, ker ne razumem, kako je lahko nekdo proti zakonu, ki prinaša nižje davke za državljane in boljše pogoje za gospodarstvo.”
Vir: X
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