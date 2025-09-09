(IZJAVA DNEVA) Tomaž Štih: “Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.”

Tomaž Štih je na omrežju X zapisal: “V Sloveniji bi bila Irena. Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.
Če tega ne želite v Sloveniji, potem na politično smetišče pošljite Svobodnjake, Socialdemokrate in Levičarje.”
V Sloveniji bi bila Irena. Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh. Če tega ne želite v Sloveniji, potem na politično smetišče pošljite Svobodnjake, Socialdemokrate in Levičarje. https://t.co/KAHkh8lvr9
— Libertarec (@Libertarec) September 9, 2025