(IZJAVA DNEVA) Tomaž Štih: “Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.”

Tomaž Štih je na omrežju X zapisal: “V Sloveniji bi bila Irena. Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.

Če tega ne želite v Sloveniji, potem na politično smetišče pošljite Svobodnjake, Socialdemokrate in Levičarje.”