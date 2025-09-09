24.7 C
(IZJAVA DNEVA) Tomaž Štih: “Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.”

Izjava dneva
Tomaž Štih je na omrežju X zapisal: “V Sloveniji bi bila Irena. Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.

Če tega ne želite v Sloveniji, potem na politično smetišče pošljite Svobodnjake, Socialdemokrate in Levičarje.”

