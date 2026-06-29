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(IZJAVA DNEVA) Tomaž Štih: Kako so povezani finančni položaj, civilizacijska pričakovanja in število otrok

Izjava dneva
Tomaž Štih (foto: Ian Božič)

Tomaž Štih je na X objavil hipotetično krivuljo medsebojne povezanosti finančnega položaja, civilizacijskih pričakovanj in števila otrok:

“Tale hipoteza se mi že delja časa sprehaja po glavi – govori o tem, kako so povezani finančni položaj, civilizacijska pričakovanja in število otrok. Pojasni zakaj imajo v Afriki veliko otrok kljub slabem finančnem položaju, zakaj imajo bogati več otrok od sred. razreda…” (Vir: X)

Štihova krivulja

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