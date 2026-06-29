(IZJAVA DNEVA) Tomaž Štih: Kako so povezani finančni položaj, civilizacijska pričakovanja in število otrok

Tomaž Štih je na X objavil hipotetično krivuljo medsebojne povezanosti finančnega položaja, civilizacijskih pričakovanj in števila otrok:
“Tale hipoteza se mi že delja časa sprehaja po glavi – govori o tem, kako so povezani finančni položaj, civilizacijska pričakovanja in število otrok. Pojasni zakaj imajo v Afriki veliko otrok kljub slabem finančnem položaju, zakaj imajo bogati več otrok od sred. razreda…” (Vir: X)
Tale hipoteza se mi že delja časa sprehaja po glavi – govori o tem, kako so povezani finančni položaj, civilizacijska pričakovanja in število otrok. Pojasni zakaj imajo v Afriki veliko otrok kljub slabem finančnem položaju, zakaj imajo bogati več otrok od sred. razreda… pic.twitter.com/AsPMZ0OP8Y
— Libertarec (@Libertarec) June 28, 2026