Dr. Vinko Gorenak: Za mnenjem KPK o Golobovem primeru se skriva veliko večja in hujša zgodba

Dr. Vinko Gorenak, publicist, nekdanji poslanec in minister:

“Omenjena dve SMS sporočili je razkril Robert Golob, KPK in namestnica šefa KPK Tina Divjak, pa je povedala, da njihova odločitev temelji ne le na dveh omenjenih SMS sporočilih, ampak tudi na veliko drugih dokazov, ki pa jih ne sme razkriti. Ni mi jasno zakaj taka njena trditev, a pri tem smo.

Ob vsem tem pa se sprašujem naslednje. Vsem nam je znano, kako je Robert Golob zahteval tako imenovano »čiščenje janšistov«, ne le v policiji ampak tudi na RTV Slovenija in še kje. Z vidika nalog KPK bi taka njegova zahteva bila še veliko bolj sporna, a je KPK ne omenja. Zdi se torej, da je odločitev KPK o tem, da je Robert Golob »kršil integriteto«, le obliž na rano, ki je veliko večja.”

Vir: Celjski glasnik