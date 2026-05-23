Je bilo Pirc Musarjevi nerodno po izvolitvi Janše? Tole je zapisala …

Piše: G. B.

Janezu Janši in bodoči vladni ekipi je zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. To pa ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države, je dodala.

Kot je Pirc Musar zapisala v čestitki, želi bodoči vladni ekipi “zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije in njen ugled, doma in v tujini”. Od nove vlade pričakuje, “da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja: varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo; Za vse nas”. “Nič od tega ni mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države,” je dodala na omrežju X. Skratka, čestitka, ki to ni, saj kaže na veliko stopnjo nezaupanja.

Čestitam @JJansaSDS ob izvolitvi za predsednika vlade. Njemu in bodoči vladni ekipi želim uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije in njen ugled, doma in v tujini. Od nove vlade pa pričakujem, da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod… — Nataša Pirc Musar (@nmusar) May 22, 2026

No, Pirc Musarjeva je sicer prvič v vlogi, ko čestita novemu mandatarju – ko je pred štirimi leti to postal Robert Golob, mu je čestitke takrat izrazil tedanji predsednik Borut Pahor. Slednji je Goloba 25. maja 2022, ko je bil izvoljen za mandatarja (ki ga je Pahor seveda predlagal), poklical po telefonu, mu iskreno čestital in se priporočil za tvorno sodelovanje.

Seveda pa dogajanje zadnja dva meseca kaže na to, v katerem grmu tiči zajec. Janša je namreč kandidaturo vložil s podpisi poslancev, medtem ko predsednica republike ne v prvem ne v drugem krogu kandidata za mandatarja ni predlagala. Očitno je sledila pozivu, ki ga je že aprila nanjo javno naslovil razvpiti pravnik dr. Rok Lampe (no, dejansko pa verjetno že pred tem botri iz ozadja), češ da ne sme podeliti mandata človeku, ki je po njegovo vpleten v tuje vplivanje na volitve, torej v afero Black Cube. Češ, predsednica ne sme ignorirati ugotovitev Sove.

Pirc Musarjeva je že v začetku letošnjega aprila poskrbela za precej zmede, ko je najprej dejala, da bo mandat za sestavo vlade dobil tisti, ki bo prvi zagotovil 46 glasov (in to ne bo nujno relativni zmagovalec volitev, torej Robert Golob), nato pa še, da ne želi, da bi vlado sestavljal posameznik, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve. Že omenjeni Rok Lampe je v časopisu Delo za to nečednost nato neposredno osumil Janeza Janšo.

No, zdaj je Pirc Musarjevi lahko precej nerodno, saj so poslanci DZ kandidata za mandatarja predlagali sami – in ga tudi izvolili. In s tem pokazali, da ne pristajajo na insinuacije z zrežiranim konstruktom Black Cube. Morda si je predsednica s tem, ko ni predlagala mandatarja, pilatovsko oprala roke? Kakorkoli že, je odlična posnemovalka nekdanjega predsednika Danila Türka …