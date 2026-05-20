Lojze Peterle: Pouk o bogatih je pri nas del ideološko opranih možganov

Izjava dneva
Alojz Peterle (Foto: Andrej Sekulović)

Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade:

“Spremljam razprave v Državnem zboru in težko jemljem na znanje toliko sprenevedanja in dvojne morale. Zdaj so za levico naenkrat problem bogati.
Moraliziranje o bogatih je bilo v jedru propagande komunistov. Človek je bil kriv, ker je bil bogat, ne pa zaradi načina, kako je do bogastva prišel. Bogat je bil prištet med sovražnike. Svoražnikom pa se vzame. Ko so po vojni revolucionarno pobrali imetje bogatim, nimam vtisa, da so ljubljanske vile razdelili delavcem. Dobili so jih voditelji revolucije, dobili so jih “ naši”. Komunizma se ne da razumeti brez koncepta “naših”. Če so bogati “naši”, je vse v redu. Ne spomnim se, da bi kdo na levi moraliziral, ko sta bila najbogatejša v Palestini Jaser Arafat, na Kubi pa Fidel Castro.
Ko je Tito razpolagal s 25 vilami, se ni govorilo, da je bogat. Ljudje so razumeli, da mu to pripada. Ko je bil podjetnik Sandi Češko zelo bogat, niso poudarjali bogastva, ampak njegovo uspešnost. Če hočeš biti pri nas “uspešen” in kot tak tudi ustrezno certificiran, se moraš roditi na pravi strani.”
Vir: Facebook

