Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine

Piše: C. R.

Potem ko je bil Janez Janša včeraj v DZ izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov EU, premierjev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov.

DZ je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti izvolil predsednika SDS Janeza Janšo za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, je tako dobil mandat za sestavo svoje četrte in 16. slovenske vlade.

Ob njegovi izvolitvi se iz Evrope in sveta vrstijo odzivi. “Čestitke, dragi Janez Janša, ob izvolitvi za predsednika slovenske vlade,” je na omrežju X zapisala von der Leyen. Dodala je, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov, kot so krepitev varnosti, gospodarske odpornosti in konkurenčnosti na svetovni ravni.

Da se veseli sodelovanja z Janšo, je na omrežju X zapisal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Vse najboljše pa je Janši zaželela predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. “Medtem ko gradimo varnejšo in močnejšo Evropo, bomo še naprej zagotavljali varnost, blaginjo in priložnosti za prebivalce Slovenije in celotne Evrope,” je zapisala v objavi na X.

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), katere članica je tudi SDS, Manfred Weber je na X zapisal, da je Janša izkušen in zavezan gradnji bolj uspešne in močnejše Slovenije.

Hrvaški premier Andrej Plenković pa je na X sporočil, da se veseli nadaljnjega tesnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo, dvema prijateljskima državama, ki ju povezujejo močne politične, gospodarske in družbene vezi. “V času številnih evropskih in globalnih izzivov sem prepričan, da bomo s skupnim delom še naprej krepili naše partnerstvo v okviru Evropske unije in Nata,” je dodal.

Janši je ob izvolitvi čestital tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar. “Vaše vodstvo v Sloveniji je v tem zahtevnem času izredno pomembno, vaše izkušnje pa so nujno potrebne. Veselim se sodelovanja pri reševanju izzivov ter krepitvi sodelovanja in prijateljstva med Slovenijo in Izraelom,” je zapisal na X.

Janšev politični zaveznik in nekdanji madžarski premier Viktor Orban pa je sporočil, da je Janševa vztrajnost po naporni volilni kampanji in težkih pogajanjih odprla novo poglavje za Slovenijo ter ponovno vzbudila upanje v stabilnost in zdravo pamet. “Želim vam moč in uspeh pri delu, ki je pred vami,” je dodal.

Čestitke je Janši izrekla tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. “Prepričana sem, da bomo plodno sodelovali pri nadaljnji krepitvi odnosov med Italijo in Slovenijo ter pri razvoju evropske agende, ki bo temeljila na promociji naših skupnih interesov v korist naših narodov,” je zapisala.

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko pa je ob čestitki Janši izrazila tudi hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji. “Veselim se sodelovanja pri poglabljanju naših gospodarskih vezi, širitvi sodelovanja na področju energetike in inovacij ter uresničevanju naše skupne vizije varne in uspešne Evrope,” je dodala.