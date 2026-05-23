Kdo je prispeval 51. glas? Ali je morda kriv “kozmični dež” ali pa je “žička zacvikala”?

Piše: Gašper Blažič

Kot smo lahko pričakovali, po družbenih omrežjih kroži ogromno špekulacij o tem, kdo je včeraj za Janeza Janšo prispeval 51. glas.

Jasno je namreč, da je bil to nekdo iz poslanskih skupin opozicije. Oddanih je bilo 87 glasov od skupaj 90, trije poslanci Svobode (Robert Golob, Klemen Boštjančič in Tereza Novak) pa niso glasovali. Sta pa glasovala oba poslanca manjšin, čeprav nekateri pišejo, da sta bila odsotna. Neveljavnih glasov ni bilo.

Janez Janša je sicer komentiral, da v prestope dvomi in da gre pri dodatnem glasu verjetno preprosto za “zdrav razum” posameznikov v strankah, ki sicer koalicije niso podprle s podpisi.

Nekateri so uperili prst v SD, češ da je “dodatni glas za Janšo” prišel iz njenih vrst, vendar Matjaž Han zatrjuje, da so vsi preostali poslanci SD zagotovili lojalnost odločitvi, da ne podprejo Janše. Ne glede na to, da se Han in Golob zadnje čase ne gledata ravno prijazno. No, glasovanje je vseeno tajno in morda se bo že v kratkem na družbenih omrežjih pojavila celo kakšna fotografija glasovnice. Kar bi sicer iz tajnosti glasovanje naredilo večjo farso od tiste z označevanjem glasovnic.

Drugi sumijo, da je sporni glas morda prišel iz Svobode, kar je sicer verjetno – morda celo s strani katerega od novih poslancev. Že nekaj časa se pojavljajo ugibanja, da bi poslanska skupina Svobode lahko razpadla in da je potrebno “paziti” na nepredvidljivega Boštjančiča, sicer odhajajočega ministra za finance. To pomeni, da opozicija ni ravno trdna in bo imela težave. Tudi s kakšnim prestopom. O tem se je sicer govorilo že pred časom. Težava, ki je nastala, pa je v tem, da sedaj ne bodo vedeli, ali si lahko med seboj zaupajo.

Če ni mogoče ugibati o imenih, pa lahko ugibamo o motivih za 51. glas, ki ga nekateri že posmehljivo primerjajo z legendarno tajno bazo ameriške vojske v Nevadi (Area 51). In čisto mogoče je, da je bil ta glas za Janšo povezan z zadnjimi govoricami glede poskusov podkupovanja poslancev Demokratov in Resnice. Bilo bi pa ironično, če bi se izkazalo, da je glas za Janšo prispevala Janja Sluga, ki je sicer imela včeraj precej gromovniški nastop.

Je pa napredek, da se za zdaj nihče od Svobode ne sklicuje na “kozmični dež” ali da je “žička zacvikala” – tajno glasovanje se namreč opravlja ročno, tako kot parlamentarne volitve.