Dr. Janez Juhant: Gabrova večina nas je pri prenovi šolstva grobo izkoristila

Piše: G. B.

Profesorja Janeza Juhanta, nekdanjega člana Nacionalnega kurikularnega sveta, smo zaprosili za komentar o zadnjem dogajanju glede šolske reforme in vmešavanja nekdanjega ministra Slavka Gabra.

“Gospod Gaber je eden glavnih, ki je s pomočjo svojih – večina postsocialističnih privržencev – v pedagoški stroki uvedel ali bolje ohranil prenovljeno oziroma adaptirano »ideološko« šolo. Le kakih 5,6, nas je bilo »za okras« v Nac. kur. Svetu (NKS), in čeprav smo ideologizaciji nasprotovali in celo izstopili iz NKS nismo uspeli s svojimi predlogi proti večini. Če se prav spomnim nas je bilo vseh skupaj okoli 27 in kot manjšina smo bili pri svojih alternativnih predlogih preglasovani,” je povedal prof. dr. Janez Juhant.

“Razumljivo, da zdaj poskuša s temi privrženci, da bi onemogočil prenovo šolskega sistema, ki bi se morala zgoditi že po osamosvojitvi. Ta prenova pa je nujna, če hočemo vzgajati in izobraževati mlade v samostojne osebnosti, ki bodo imeli radi Slovenijo in bodo obenem sposobni za zahteven nastop na globalnem trgu, za rokovanje z UI ter bodo imeli trdne vrednostne osnove in antropološko zrelost in sposobnost za zahteven globalni dialog,” je še dodal dr. Juhant.