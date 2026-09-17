Dr. Janez Juhant: Gabrova večina nas je pri prenovi šolstva grobo izkoristila

FokusSlovenija
Prof. dr. Janez Juhant (foto: Demokracija)

Piše: G. B. 

Profesorja Janeza Juhanta, nekdanjega člana Nacionalnega kurikularnega sveta, smo zaprosili za komentar o zadnjem dogajanju glede šolske reforme in vmešavanja nekdanjega ministra Slavka Gabra.

“Gospod Gaber je eden glavnih, ki je s pomočjo svojih  – večina postsocialističnih privržencev  – v pedagoški stroki uvedel ali bolje ohranil  prenovljeno oziroma adaptirano  »ideološko« šolo. Le kakih 5,6, nas je bilo »za okras« v Nac. kur. Svetu (NKS), in čeprav smo ideologizaciji nasprotovali in celo izstopili iz NKS nismo uspeli s svojimi predlogi proti večini. Če se prav spomnim nas je bilo vseh skupaj okoli 27 in kot manjšina  smo bili pri svojih alternativnih predlogih preglasovani,” je povedal prof. dr. Janez Juhant

“Razumljivo, da zdaj poskuša  s temi privrženci, da bi onemogočil prenovo šolskega sistema, ki bi se morala zgoditi že po osamosvojitvi. Ta prenova pa  je nujna, če hočemo vzgajati in izobraževati mlade v  samostojne osebnosti, ki bodo imeli radi Slovenijo in bodo obenem sposobni za zahteven nastop na globalnem trgu, za rokovanje z UI ter bodo imeli trdne vrednostne osnove in antropološko zrelost in sposobnost za zahteven globalni dialog,” je še dodal dr. Juhant.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine