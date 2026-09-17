Tuhinjska dolina praznovala uradno otvoritev NaturHotela Snovik – zgodba ljudi, tradicije in trajnostnega razvoja doline

Piše: S. R.

V Snoviku je potekala slavnostna otvoritev NaturHotela Snovik**** Superior – prvega slovenskega trajnostnega hotela po Kneippovi filozofiji zdravja, ki je z močjo lokalne skupnosti, družinskim vodenjem podjetja in Kneippovimi elementi poudaril trajnostni razvoj Tuhinjske doline. Hotel je zrasel iz želje, da bi naravne danosti prostora povezali z znanjem, tradicijo in sodobnim razumevanjem dobrega počutja; njegov temelj ostaja izvirska voda, srce Snovika, ter globoko spoštovanje do narave in človeka. Kneippova načela so v Snoviku žive vrednote, ki jih ekipa vsak dan uresničuje skozi energijo, toplino in gostoljubje, kot je poudarila direktorica Katarina Adam: vizija, vztrajnost in spoštovanje lokalnega okolja so ustvarili projekt, ki presega pričakovanja in postavlja nove standarde trajnostnega turizma.

Hotel ponuja 72 sodobnih enot, od udobnih sob do suit z masažno kadjo in savno, skupaj 199 ležišč. Vsaka soba ima balkon s pogledom na gozdove, kar gostom omogoča, da naravo doživijo že ob prvem jutranjem pogledu. Hotelski wellness vključuje štiri savne, termalni bazen in tiho cono za sprostitev. Gastronomsko ponudbo dopolnjujeta hotelska restavracija in nova à la carte restavracija Zarja. Vinski kotiček, kavarna, otroški kotiček in igralnica dopolnjujejo izkušnjo, ki je zasnovana za družine, pare, poslovne goste in vse, ki iščejo regeneracijo v naravi. NaturHotel Snovik dopolnjuje celotno zgodbo term kot destinacije, kjer gostje najdejo mir, aktivni oddih ali poslovno okolje, v katerem je dobro počutje del programa. Pomemben del je tudi novi Kongresni center Snovik, ki s kapaciteto do 350 sedežev ponuja vrhunske pogoje za korporativne oddihe, seminarje, konference in srečanja. Poslovni program se tukaj naravno prepleta z dobrim počutjem, naravo in lokalnimi okusi, kar ustvarja edinstveno kongresno izkušnjo.

Slavnostni program ob odprtju NaturHotela Snovik**** Superior je zaznamovala vrsta pomembnih nagovorov, ki so poudarili izjemen pomen novega hotela za slovenski turizem, Tuhinjsko dolino in razvoj trajnostnih turističnih produktov. Med govorniki so bili Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije, ter Matej Slapar, župan Občine Kamnik. Vsak od njih je izpostavil svoj pogled na razvojni dosežek, ki ga predstavlja NaturHotel Snovik.

Izjava Dubravke Kalin

»NaturHotel Snovik je razvojna zgodba, ki raste iz termalne vode, narave in tradicije Tuhinjske doline. Več kot 13-milijonska investicija v hotel, podprta z 1,8 milijona evrov ministrskega sofinanciranja, dokazuje, da se vrhunski turizem lahko razvija tudi zunaj najbolj obiskanih središč. Kakovost, dodana vrednost in doživetja so temelj konkurenčnosti. Prava vrednost hotela pa se meri po tem, koliko priložnosti ustvari za dolino in kako se gost pri nas počuti. Pristno gostoljublje ostaja največji luksuz in Snovik ga izkazuje z odličnostjo.«

Izjava Maje Pak Olaj

»Odprtje NaturHotela Snovik je pomemben korak za Terme Snovik in za Slovenijo. Pred petnajstimi leti smo skupaj orali ledino trajnostnega turizma, ko trajnost še ni bila samoumevna, in Snovik je bil med prvimi, ki je zaveze prenesel v prakso. Današnji razvoj ohranja ključne vrednote: spoštovanje narave, povezanost z lokalnim okoljem in skrb za človeka. Tuhinjska dolina ponuja vse za dobro počutje: naravo, termalno vodo, gibanje, mir in pristno gostoljublje. Kneippova filozofija zdravja daje hotelu pristnost in izhaja iz lokalne tradicije. Prav zdravje in dobro počutje pa sta dolgoročna usmeritev slovenskega turizma.«

Izjava Mateja Slaparja, župana Občine Kamnik

»NaturHotel Snovik je pomembna pridobitev ne le za Terme Snovik, ampak za celotno Tuhinjsko dolino in kamniški turizem. Je rezultat dolgoletne vizije, znanja in vztrajnosti ter dokaz, da lahko tudi na podeželju nastajajo ambiciozne in kakovostne turistične zgodbe. Posebej me veseli, da razvoj temelji na tistem, kar je temu okolju lastno – naravi, termalni vodi, zdravju, trajnosti in lokalni identiteti. Takšne investicije prinašajo nova doživetja za obiskovalce, nove priložnosti za lokalne ponudnike in pomembno prispevajo k razvoju celotne doline. NaturHotel Snovik je tudi lep primer, kako lahko turizem raste skupaj z okoljem, v katerem nastaja. Na to smo v Kamniku lahko ponosni.«

Slavnostni del odprtja NaturHotela Snovik je zaznamoval navdihujoč nagovor prokurista družbe Terme Snovik – Kamnik, Ivana Hribarja, ki je poudaril več kot tridesetletno vizijo razvoja term ter pomen sodelovanja pri ustvarjanju novega poglavja Tuhinjske doline: »NaturHotel Snovik je rezultat več kot tridesetletne skupne vizije, ki dokazuje, da se velike razvojne zgodbe lahko rodijo tudi zunaj mest, če jih vodijo ideja, vztrajnost in sodelovanje. Ta trenutek pa je hkrati začetek novih ambicij – poguma, da skupaj ustvarimo naslednje poglavje razvoja Tuhinjske doline.« Hribar je ob tem izrekel iskreno zahvalo vsem, ki so pomagali, da je ta prostor danes postal resničnost, saj je za vsakim metrom hotela delo številnih ljudi – projektantov, izvajalcev, obrtnikov in dobaviteljev. Posebej je izpostavil razvojnega partnerja, ekipo Zarje Kovis, ki je odločilno prispevala k temu, da projekt, zgrajen v roku, stoji v svoji današnji podobi ter se zahvalil družbenikom, lokalni skupnosti in vsem partnerjem, ki so termam stali ob strani skozi celoten proces.

Državni sekretar, pristojen za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ivan Meglič, je izpostavil pomen lokalnega okolja, termalne vode in tradicije, ki so temelj razvoja Snovika: »V Termah Snovik se je zgodil razvojni korak, ki raste iz lokalnega okolja – iz termalne vode, narave, dobrega počutja in tradicije, ki jo Kamnik že dolgo nosi. Z novim hotelom je destinaciji dodan termalni, zdraviliški in wellness turizem, ki gostu daje razlog, da v Tuhinjski dolini ostane več dni. Daljše bivanje ustvarja priložnosti za gostince, kmetije, obrtnike in vse, ki soustvarjajo lokalno ponudbo. Vizija postati vodilna trajnostna destinacija dobrega počutja se tukaj uresničuje z odgovornim ravnanjem do narave in z vrhunsko ponudbo, ki spodbuja zdrav življenjski slog. To je smer, v kateri želimo razvijati slovenske regije – ustvarjati kakovostna delovna mesta, višjo dodano vrednost in hkrati ohranjati tisto, zaradi česar so slovenski kraji posebni. Odprtje hotela je jasno sporočilo, da se velike razvojne zgodbe lahko zgodijo tudi zunaj največjih urbanih središč. Terme Snovik ostajajo vzgled, kako lahko lokalna zgodba postane uspešna zgodba celotne regije.«

Slavnostni prerez traku so skupaj izvedli direktorica družbe Terme Snovik – Kamnik Katarina Adam, prokurist Ivan Hribar, izvršna direktorica term Barbara Soršak, državni sekretar Ivan Meglič, župan Občine Kamnik Matej Slapar ter arhitekt Sandi Pirš iz Studia Pirss, ki je s svojo prisotnostjo simbolično zaokrožil arhitekturno zgodbo hotela.

Program slavnostne otvoritve je bil zasnovan kot preplet tradicije, glasbe, lokalne skupnosti in Kneippove filozofije, ki je vtkana v identiteto novega hotela. Goste je spremljala Godba Tuhinjska dolina, ki je s svojo prisotnostjo ustvarila praznično vzdušje in jih pospremila do slavnostnega prereza traku.

Slavnostni program se je začel z recitalom Biseri Tuhinjske doline v izvedbi Primoža Krta, ki je s svojo interpretacijo odprl dogodek z nežnim poklonom naravi, ljudem in kulturni dediščini doline. Po uvodnem recitalu je sledil izjemen folklorni nastop otrok iz vrtca Palček Šmartno in učencev Folklorne skupine THIN iz Podružnične šole Zgornji Tuhinj. V skupnem spletu »A je hotel že narjen?« so na igriv način povezali ustvarjalnost, ljudski ples in domačo kulturno dediščino z zgodbo novega hotela. Zaplesali so kmečki valček ob pesmi Ob bistrem potoku je mlin, predstavili ples Ta požugano, ki so ga učenci hudomušno preimenovali v Ta povabljeno, ter skozi igrico prikazali nastanek NaturHotela Snovik in preplet starega življenja v Tuhinjski dolini z današnjim časom. Zaključili so z iskreno dobrodošlico in povabilom, naj se obiskovalci v hotel ne vrnejo le ob otvoritvi, temveč vedno znova. S tem nastopom so otroci pokazali, da Tuhinjska dolina svojo prihodnost gradi na spoštovanju korenin. S pesmijo, plesom in igro ohranjajo ljudsko izročilo ter ga prenašajo v nove zgodbe svojega kraja – danes tudi v zgodbo NaturHotela Snovik.

V nadaljevanju je program nežno prešel v glasbeno interpretacijo iskrenosti kot vrednote, ki povezuje ljudi. Ana Plahutnik je ob spremljavi Primoža Krta zapela pesem Med iskrenimi ljudmi in ustvarila trenutek, ki je poudaril pomen pristnih odnosov, zaupanja in povezanosti.

Sledil je izsek iz operete Planinska roža – Kupi mi Hotel Snovik v izvedbi Andreje Zakonjšek Krt, prvakinje Opere SNG Maribor, in Primoža Krta. Njuna interpretacija je združila glasbo, zgodbo in medsebojno povezanost v posebno glasbeno doživetje, ki je občinstvu približalo čustveno dimenzijo prazničnega dne.

Po kulturnem programu je sledil voden ogled hotela, ki je bil zasnovan kot edinstvena izkušnja: goste so po prostorih popeljali Kneippovi stebri zdravja, ki so jih upodobili zaposleni. Vsak lik je predstavljal enega od petih stebrov: vodo, gibanje, prehrano, zelišča in ravnovesje ter simbolno prikazal filozofijo, ki je vtkana v arhitekturo, ponudbo in identiteto hotela. S tem je zgodba hotela dobila tudi obraze, saj verjamejo, da se prava zgodba ne začne in ne konča v prostoru, temveč zaživi v ljudeh.

Slovesnost se je zaključila s pogostitvijo in druženjem v Kongresnem centru Snovik. Za kulinarično razvajanje s pristnimi lokalnimi okusi je poskrbela kuharska ekipa Term Snovik. Še dodatni lokalni pečat z domačimi jedmi pa so ustvarile članice Društva podeželskih žena Tuhinjska dolina, ki ravno letos praznujejo svojo 30. obletnico delovanja.

Zadnji glasbeni poudarek večera je pripadel skupini Kvatropirci, ki je s svojim nastopom zaokrožila praznični dan in ustvarila sproščeno, veselo vzdušje ob odprtju prvega slovenskega trajnostnega hotela s Kneippovo filozofijo zdravja.