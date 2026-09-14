Gregor Kavčič: Ves čas smo se napačno ukvarjali z dilemo, ali javno ali zasebno zdravstvo

Izjava dneva
Gregor Kavčič (foto: Bobo)

Gregor Kavčič, ortoped:

“Mislim, da smo v zadnjih letih težave reševali na napačnem koncu. Ves čas se vrtimo okoli vprašanja javnega in zasebnega zdravstva, fokus pa bi moral biti na pacientu. Pacient potrebuje zdravstveno storitev in država mora poskrbeti, da jo dobi v razumnem času. Če kdo potrebuje operacijo kolka ali kolena, je štiri do šest mesecev čakanja po mojem mnenju še razumen čas. Ko čakalna doba traja eno, dve ali tri leta, pa to ni več dostojno za evropsko državo.

Pacienta ne zanima, ali operacijo opravi javna bolnišnica ali koncesionar. Želi biti pravočasno operiran ter kakovostno, strokovno zdravljenje. Če država za isto storitev plača enak znesek, bi moralo biti pomembno predvsem to, da pacient storitev dobi, ne pa, ali dobi denar javna bolnišnica ali koncesionar. Dolge čakalne dobe ljudi pravzaprav silijo v zasebno zdravstvo.

Želel bi si tudi bolj stabilnega sistema, prav tako menim, da bi morali odpreti vprašanje zdravstvene zavarovalnice. Ne vem, ali je dobro, da imamo eno državno zavarovalnico in praktično nobene konkurence.”

Vir: Siol

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Prof. dr. Andrej Umek: NOB predstavlja poimenovanje nečesa slabega z všečnim imenom

Izjava dneva

(IZJAVA DNEVA) Polona Rifelj na Tarči o Izraelu: “Na Zahodni breg sem šla sem zelo propalestinsko usmerjena. Ko sem delala s temi ljudmi, z...

Izjava dneva

Tone Kajzer: Veleposlaništvo ni le diplomatsko predstavništvo. Je most med državama, gospodarstvi, institucijami in ljudmi.

Izjava dneva

Tone Kuntner: Reviji Demokracija iskreno čestitam in želim še naprej veliko slovenske ljubezni, ponosa in moči!