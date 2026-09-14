Gregor Kavčič: Ves čas smo se napačno ukvarjali z dilemo, ali javno ali zasebno zdravstvo

Gregor Kavčič, ortoped:

“Mislim, da smo v zadnjih letih težave reševali na napačnem koncu. Ves čas se vrtimo okoli vprašanja javnega in zasebnega zdravstva, fokus pa bi moral biti na pacientu. Pacient potrebuje zdravstveno storitev in država mora poskrbeti, da jo dobi v razumnem času. Če kdo potrebuje operacijo kolka ali kolena, je štiri do šest mesecev čakanja po mojem mnenju še razumen čas. Ko čakalna doba traja eno, dve ali tri leta, pa to ni več dostojno za evropsko državo.

Pacienta ne zanima, ali operacijo opravi javna bolnišnica ali koncesionar. Želi biti pravočasno operiran ter kakovostno, strokovno zdravljenje. Če država za isto storitev plača enak znesek, bi moralo biti pomembno predvsem to, da pacient storitev dobi, ne pa, ali dobi denar javna bolnišnica ali koncesionar. Dolge čakalne dobe ljudi pravzaprav silijo v zasebno zdravstvo.

Želel bi si tudi bolj stabilnega sistema, prav tako menim, da bi morali odpreti vprašanje zdravstvene zavarovalnice. Ne vem, ali je dobro, da imamo eno državno zavarovalnico in praktično nobene konkurence.”

Vir: Siol