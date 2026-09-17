(VIDEO) Zračni alarm na vzhodu Poljske: vojna se vedno bolj približuje mejam EU

Piše: Nova24TV.si

Na vzhodu Poljske so se danes oglasile sirene za zračno nevarnost, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj poiščejo varno zatočišče. Razlog so bili ruski napadi z reaktivnimi droni na zahodno Ukrajino, ki so potekali zelo blizu poljske meje.

Poljske oborožene sile so dvignile lovska letala in letalo za zgodnje opozarjanje ter v stanje povišane pripravljenosti postavile zemeljske sisteme protizračne obrambe in radarske sisteme. Letališči v Lublinu in Rzeszówu (Rzeszów-Jasionka) sta začasno prekinili civilni zračni promet, da bi vojaškemu letalstvu omogočili nemoteno delovanje.

Premier Donald Tusk je na novinarski konferenci dejal, da se je pravkar končal “množičen napad na zahodni del Ukrajine – zelo blizu poljske meje”. Verjetno je bila ponovno zadeta bencinska črpalka v bližini prehoda Dorohusk–Jahodyn, sledila je močna eksplozija. Poljska letala so bila dvignjena v zrak. Po navedbah podpolkovnika Jacka Goryszewskega, tiskovnega predstavnika Operativnega poveljstva oboroženih sil (DORSZ), je dron strmoglavil ali bil sestreljen približno štiri kilometre od poljske meje, na ukrajinskem ozemlju. Ukrajinski uradnik je Reutersu potrdil, da so se eksplozije slišale nekaj kilometrov od meje.

“V Lublinskem in Podkarpatskem vojvodstvu se oglašajo sirene. – Da, to ni vaja. Obstaja nevarnost zračnega napada. Poiščite varno mesto, sledite navodilom služb in počakajte na nadaljnja obvestila, – mi pove Miłosz Bednarczyk iz vojvodskega urada,” je ob videoposnetku zapisal profil na X.

Vladni center za varnost (RCB) je prebivalcem lubelskega in podkarpatskega vojvodstva poslal SMS-opozorilo z vsebino: “Pozor! Pozor! Pozor! Zagrožitev zračnega napada. Poiščite varno mesto. Upoštevajte navodila služb. Pričakujte nadaljnja obvestila.” V Lublinu so v nekaterih šolah evakuirali učence. Sirene so se slišale tudi v Rzeszówu.

“V delih Lublinskega in Podkarpatskega vojvodstva je bil razglašen zračni alarm. Po nepotrjenih poročilih naj bi eden od brezpilotnih letalnikov eksplodiral v bližini poljske meje. Zaradi aktivnosti ruskih brezpilotnih letalnikov nad Volinsko oblastjo je bila sprejeta odločitev o zaprtju zračnega prostora nad Lublinskim in Podkarpatskim vojvodstvom. Po zadnjih informacijah ukrajinskih virov se je reaktivni brezpilotni letalnik premikal proti zahodu proti Kovelu,” je na X sporočil poljski profil Monitor Konfliktów.

Poljska vojska je pozneje sporočila, da ni bilo kršitve poljskega zračnega prostora. Vojaške zračne operacije so se končale, letališči pa sta kmalu ponovno odprli. Alarm je bil preklican okoli 12.48 po lokalnem času. Glasen pok, ki so ga slišali tudi v osrednji Poljski, so oblasti pripisale preboju zvočnega zidu vojaških letal.

Dogodek ni osamljen

V zadnjih dneh so ruski napadi večkrat prišli nevarno blizu poljske meje. V nedeljo je dro n zadel potniški vlak le dva kilometra od meje; v bližini je tedaj potoval tudi diplomatski vlak z nekdanjim britanskim premierjem Borisom Johnsonom. Tusk je poudaril, da 17. september – obletnica sovjetske invazije na Poljsko leta 1939 – ni le zgodovinski datum, temveč tudi dan, ki zahteva resno obravnavo trenutnih varnostnih razmer. Poljske oblasti poudarjajo, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, zlasti ob meji z ogroženimi območji. Minister za obrambo Władysław Kosiniak-Kamysz je sporočil, da so povečali aktivnost lovcev F-16 in helikopterjev ter okrepili sisteme protizračne obrambe.