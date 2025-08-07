Dr. Maks Tajnikar: Tej oblasti se očitno meša, kaos je popoln

Dr. Maks Tajnikar, ekonomist, nekdanji minister za gospodarske dejavnosti iz vrst SD:

“Odločitve, ki jih sprejema oblast, in fiasko ob razpisih za nakup ustreznih helikopterjev znova kažejo, da je ponavljanje še vedno mati modrosti. Skoraj ne moreš verjeti, da Slovenija nima helikopterske prve pomoči in da mora improvizirati z vojaško in policijsko službo. Še bolj neverjetno pa je, da iščemo popolnoma neustrezne rešitve z neustreznimi helikopterji, številom helikopterjev, bazami in zlasti nedomišljeno organizacijo, ko se enkrat odločimo, da bomo poskušali dohiteti celo Hrvaško. In da ne govorimo, da v vroči razpravi sploh nisem zasledil, da bi govorili o financiranju te zelo drage dejavnosti.”

Vir: Nova24tv.si