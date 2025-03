Dr. Laris Geiser: To, kar ZDA terjajo od Evrope, pravzaprav ni nič novega

Dr. Laris Geiser, komentator:

“Trump od evropskih partnerjev ne zahteva nič več in nič manj, kar so zahtevali od nas Clinton, Bush, Obama in Biden. Kot drugo, nadaljuje – res na svoj poseben pogajalski način – tajne pogovore, ki jih je z Rusijo odprla že prejšnja administracija v sodelovanju (tudi) z evropskimi partnerji. Pogovori, ki so tekli že konec leta 2023 in s katerimi sem bil delno tudi sam neposredno seznanjen, bi morali do konca aprila 2025 pripeljati do premirja. Danes tvegamo, da bo težje doseči premirje in, kar je še najhuje, da destabiliziramo sam temelj naše varnosti, ki jo ne predstavlja EU ampak Nato.”

Vir: Radio Ognjišče