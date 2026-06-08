Ljubljančani z jasnim sporočilom Jankoviću: “Mi nismo potrebovali ne vas, ne vaših uredb. Prej nam je bilo stokrat bolje”

Piše: Celjski glasnik

“Ne glede na to, koliko truda vloži, Jankovič ne more skriti svojega rodovnika. Rdeči opankar z diktatorskim kompleksom premoči!”

Gre za zgolj en odziv državljana na nastop/obisk Zorana Jankovića pri prebivalcih Ljubljane, ki se ne strinjajo z njegovim vsiljevanjem parkirnega režima v glavnem mestu. Kot kaže že posnetek na začetku, se Janković obnaša kot da pravila zanj ne veljajo.

Naj vloži še toliko truda, Jankovič ne more skriti svojega pedigreja.

Rdeči opankar z diktatorskim večvrednostnim kompleksom! pic.twitter.com/EAwfpfRG8t — Dominik Škafar (@SkafarDominik) June 3, 2026

Prebivalec Ljubljane je županu jasno povedal, da mora tudi on ali njegov voznik plačati parkirišče, tako kot preostali občani. Seveda se je Janković odzval arogantno ter občana skušal prepričevati, kako se on žrtvuje, ta pa mu je jasno povedal, da v kolikor je prišel na obisk mora enako plačevati parkirišče, kot želi to sam vsiliti prebivalcem Ljubljane.

V nadaljevanju je drugi občan glavnega mesta županu prenesel jasno sporočilo, v katerem mu sporočajo, da se z njegovo politiko ne strinjajo: “Mi nismo potrebovali ne vas, ne vaših uredb. Prej nam je bilo stokrat bolje”. S takšnim nastopom je prebivalec doživel val odobravanja s strani someščanov.