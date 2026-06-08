(VABILO) Projekt Triglav – kako so malo pred osamosvojitvijo predstavili slovensko narodno zastavo

Piše: VSO
Vljudno vabljeni na slovesnost ob 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu, ki bo v petek, 12. junija 2026, ob 19. uri, v Slovenskem planinskem muzeju, Triglavska cesta 49, Mojstrana.
Piše: VSO
Vljudno vabljeni na slovesnost ob 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu, ki bo v petek, 12. junija 2026, ob 19. uri, v Slovenskem planinskem muzeju, Triglavska cesta 49, Mojstrana.
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