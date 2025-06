Dr. Jože Plut: Takšna naj bo Slovenija prihodnosti

Dr. Jože Plut, duhovnik, publicist, nekdanji vojaški vikar:

“Sam vidim Slovenijo prihodnosti, če ne prej, ob praznovanju 90. obletnice konca 2. svetovne vojne in hkrati praznovanju 44-letnice demokratične in suverene Slovenije, ko bomo kot državljani in vsa telesa našega naroda (tudi strankarska) toliko zreli, da bomo priznali resnico o preteklosti in prevzeli zanjo odgovornost ter videli skupno dobro prihodnosti slovenskega naroda in države, za kar bomo začeli delati že danes. Takrat bodo vsi pokapani z imeni in naši otroci se ne bodo igrali na kosteh pobitih; vsi mi pa bomo svobodni na svoji zemlji in ne na moriščih.”

Vir: Družina