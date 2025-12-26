e-Demokracija
Dr. Jernej Letnar Černič: V tem mandatu ustavnega sodišča je bila tehtnica izrazito nagnjena v eno smer

Izjava dneva
Dr. Jernej Letnar Černič. (foto: STA / Bor Slana)

Dr. Jernej Letnar Černič, pravnik, predavatelj:

“Zagotovo pa bo potrebnega še nekaj časa, da bo strokovna javnost v prihodnjih letih s poglobljeno empirično analizo, kot smo jo že opravili za prve tri mandate ustavnega sodišča, lahko ocenila tudi ta mandat – tako glede avtoritarne dimenzije (ali je bil bolj naklonjen človekovim pravicam ali državnim interesom), družbene dimenzije (varstvo pravic manjšin ali večine) kot tudi ekonomske dimenzije (naklonjenost tržnemu gospodarstvu ali omejevanju svobode trga). Ideologija namreč pride najmočneje do izraza pri odločanju o najzahtevnejših družbenih dilemah, denimo glede narave svobodne gospodarske pobude, družinskih vprašanj, svobode izražanja in svobode vere. V tem mandatu ustavnega sodišča je bila tehtnica izrazito nagnjena v eno smer – prevladovali so sodniki, ki že v svoji predhodni karieri niso skrivali naklonjenosti bolj levosredinski usmeritvi, medtem ko so (bili) sodniki bolj konservativne usmeritve v manjšini.”

Vir: Družina

