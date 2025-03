Dr. Helena Jaklitsch: To je bolno, vse to pa je posledica kulture sebičnosti

Dr. Helena Jaklitsch, nekdanja ministrica:

“V parlamentarnem postopku je torej sprememba zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki bo omogočil samskim ženskam oz. ženskam, ki niso v paru ali pa so v istospolni zvezi, da – citiram enega od koalicijskih politikov – »same odločajo o svojem telesu in same odločajo, ali bodo imele otroke ali ne, in da jim sistem tudi to omogoči«. Si predstavljate ta absurd?

Na eni strani imamo bolne otroke, ki potrebujejo zdravljenje, sredstva za njihovo zdravljenje zbiramo ljudje dobre volje prek dobrodelnih koncertov in akcij, na drugi strani pa bomo iz zdravstvene blagajne financirali zdravim ženskam otroka. Ker je imeti otroka njihova pravica, sistem pa jim mora to omogočiti. Bolno. /…/

Tu se jasno razgalja sebična naravnanost sodobne družbe, kjer se človek postavlja v središče vsega. Kjer je »jaz« najpomembnejša beseda, vse drugo pa se mora temu »jaz-u«, torej meni in mojim muham in zahtevam podrediti. Briga me ob tem otrok, njegove pravice, njegove potrebe za zdrav in celovit duševni in duhovni razvoj. Jaz, jaz in še enkrat jaz.”

Vir: Radio Ognjišče