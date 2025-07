Dr. Helena Jaklitsch: Predsednica republike se je na resolucijo Evropskega parlamenta odzvala povsem nezrelo

Dr. Helena Jaklitsch, publicistka, nekdanja ministrica:

“Da so osrednji slovenski mediji ideološko pohabljeni ter da trpijo za pomanjkanjem kritične presoje naše polpretekle zgodovine ni nobena novost ali presenečenje in smo tega, žal, še preveč navajeni, bi pa upravičeno pričakovali bolj zrel in državniški odziv predsednice države. Toda to se ni zgodilo. Predsednica, ki je sposobna jasno obsoditi zločine in storilce zla v Srebrenici ter sprejeti užaloščene srebreniške matere, v svojem odzivu na Resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji niti z besedo ni omenila komunistične revolucije ali zločinov, ki so bili storjeni v njenem imenu. Prav tako ni omenila nedemokratičnega totalitarnega sistema, znotraj katerega je bilo »več kot 100.000 prebivalcev Slovenije, ki so se upirali komunističnemu sistemu in njegovi ideološki represiji, žrtev različnih oblik nasilja; ker so bila ta dejanja hude kršitve temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, poštenega sojenja in dostojnega pokopa«, na kar sicer opozori resolucija. Torej, nobene obsodbe revolucionarnega nasilja, zgolj zabetonirana misel »če stopiš na stran okupatorja, ni opravičila«, kot je zapisala.”

Vir: Radio Ognjišče