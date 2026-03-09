Dr. Helena Jaklitsch: Ne prepustite se iluziji “Indije Koromandije” v zadnjih štirih letih

Dr. Helena Jaklitsch, nekdanja ministrica:

“Do volitev je dobrih 14 dni. Če še niste prepričani, komu dati glas, naj ponudim nekaj predlogov za lažjo odločitev: preberite pastirsko pismo novomeškega škofa, v katerem boste našli nekaj kriterijev, po katerih velja presojati; poglejte volilne plakate strank in pretehtajte ali res živite v bolj svobodni državi z manj ideologije, imate višje plače in boljši življenjski standard; ali se res počutite bolj varni, starejši pa lažje prihajajo do dolgotrajne oskrbe in nastanitve v domovih za starejše … Ko boste premišljevali o vsem tem, se poskusite prebiti skozi medijsko enostransko manipulacijo, ki vam rado riše čudovite slike zadnjih štirih let, ter se uprite na zdravo kmečko pamet. Ta je vedno neizprosno resnicoljubna. Ker ve, da drugače ne gre. Če se boste tako odločali, boste gotovo prav izbrali.”

Vir: Radio Ognjišče