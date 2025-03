Dr. Franc Rode: “Noben Slovenec nima pravice biti povprečen! Premalo nas je.”

Dr. Franc Rode, kardinal, upokojeni ljubljanski nadškof:

“Edino, kar nas rešuje, je veličina. Edino, kar nas opravičuje – sicer smo za v smeti, smo odveč. Vsak pride na svet z nekim kapitalom. Vsak od vas ima v sebi bogastvo, ki ga je treba prebuditi, razvijati in bogatiti. Iz leta v leto. Da boste postali čim bolj bogate osebnosti na vseh področjih – znanosti, vere, poklicnega dela … Ne bojte se biti izredni. Ne bodite ovce, ki gredo v čredi anonimno naprej. Vsak od vas naj se zaveda svoje enkratnosti. Živite samo enkrat in ta čas je dragocen. Izkoristite priložnosti, ki jih imate; bogatite se in dajte si veselje širokega, bogatega notranjega, intelektualnega življenja, z bogatenjem svoje izobrazbe duhovnosti. V to ste poklicani! Ne živite življenja brez leska, sijaja in pravega smisla, ki vam ne bo niti v veselje. Manjka en vijak, ki bi vas moral priviti, da bi se prebudili. Živite intenzivno, močno, globoko, bogato, ne pa v plitvini! Kakšno bogato življenje bi lahko živeli, če bi se prebudili in znali poslušati najčistejši notranji glas, Božji glas v vas – da boste živeli bogato življenje. K temu ste poklicani. Noben Slovenec nima pravice biti povprečen! Premalo nas je.”

Vir: Družina.si