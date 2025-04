Dr. Franc Rode: Človek ne more verjeti, da na tem področju vlada taka zadrtost

Dr. Franc Rode, kardinal:

»Zastavlja se vprašanje religiozne izobrazbe v naših šolah. Človek ne more verjeti, da na tem področju vlada taka zadrtost in tako očitno kršijo pravice staršev, kar zadeva versko in moralno vzgojo njihovih otrok. Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je nekoč dejal: Vsaka vlada, ki ignorira, omalovažuje ali zavrača etično, duhovno in religiozno dediščino svoje domovine, se obnaša zločinsko do svoje lastne kulture. Tega danes ne boste slišali od naših politikov, političnih forumov, predvsem določene tendence.«

vir: Radio Ognjišče