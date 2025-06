Dr. Andrej Perko: To je norost, otrok ni pravica!

Dr. Andrej Perko, psihoterapevt:

»Na eni strani govorimo o pravicah teh žensk /ki hočejo umetno oploditev s semenom neznanega darovalca/, kje pa je na drugi strani odgovornost? Odgovornost do otroka, ki prihaja. Na to pa pozabljamo in potem se pojavi kup problemov. Vsi se pritožujemo nad tem, da umanjka oče pri vzgoji, da so očetje umaknjeni in da imajo matere potem hude težave pri vzgoji, da bi mladostniki lahko samostojno vstopili v svet. /…/ Prvič, to ni pravica. Otrok ne more biti pravica. To je norost. Otrok je milost, danost. Seveda si lahko za vse izmislimo, da je naša pravica. To gre v kontekst modernega časa, ko je človek postal Bog, ki ne prizna nobenih omejitev, tudi bioloških.«

Vir: Radio Ognjišče