Umrla najstarejša članica SDS

Piše: C. R.

Umrla je Zinka Lorger, ki je nedavno praznovala 101. rojstni dan in je veljala za najstarejšo članico SDS.

Zinka Lorger je bila rojena 11. avgusta 1925 v Ložnici pri Celju. Tam je z vrstniki preživljala lepo otroštvo. Med vojno je bila kot interniranka marca 1944 odpeljana v Ravensbrück, kjer je delala v tovarni letalskih delov, tam je videla grozote in trpljenje ljudi, a je preživela in se vrnila v domovino. Po vojni je kot mlada učiteljica poučevala na osnovni šoli Kozje, poročila se je z učiteljem. Tako kot mnogi je tudi ona občutila krivice v prejšnjem sistemu.

Njen mož je prevzel ravnateljevanje na šoli, na kateri sta delo opravljala 45 let. Njeni bivši učenci se je še vedno radi spominjajo in jo tudi vabijo na vsa srečanja. Vse življenje je bila zelo aktivna. Sodelovala je v različnih društvih. Jesen svojega življenja je preživela v Domu sv. Jožef.

Lani jo je ob stotem rojstnem dnevu obiskala precej številčna delegacija SDS. Kot je dejala, občuduje predsednika stranke SDS Janeza Janšo, da zmore prenesti toliko nagajanja.

Zinko bodo po odločitvi svojcev pokopali v ožjem družinskem krogu.

Naj počiva v miru.