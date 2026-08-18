S kakšnimi kadri se je obdala predsednica? Poglejte, kako nerodno jo branijo in se pri tem zapletajo v laži …

Piše: G. B.

Včeraj smo že poročali o tem, da so “ruske naveze” Nataše Pirc Musar postale zanimive tudi za tuje medije. Nesreča v predoru Kastelec je očitno odprla Pandorino skrinjico.

Postavlja se vprašanje, ali so v kabinetu predsednice Nataše Pirc Musar predvidevali, da bo prišlo do tovrstnih razkritij, vsaj glede na “krizni piar” s palačinkami v Piranu. Očitno pa je, da ima omenjeni kabinet velike težave s prepričevanjem vse bolj kritične javnosti glede poznanstva med Pirc Musarjevo ter nekdaj razvpitim kriminalistom Romanom Jegličem, človekom, ki je leta 1988 podpisal nalog za aretacijo Janeza Janše.

Namreč, Urad predsednice RS je s prstom pokazal na Sovo. Češ, slednja jih o varnostnih tveganjih ni obvestila. Toda prijateljstvo Pirc Musarjeve z Viktorijo Krivolucko ne traja od včeraj, pač pa že vrsto let. Vsekakor pa iz časa pred prihodom Pirc Musarjeve na sedanjo funkcijo. Zato verjamemo, da so v kabinetu Pirc Musarjeve zadnje čase vsi nervozni, ker se morajo ves čas spoprijemati z vprašanji, ki prihajajo v zvezi s tem.

Toda ob branju odgovorov, ki prihajajo iz kabineta predsednice, se lahko ob takšnem sprenevedanju samo nasmihamo, saj je jasno, da vohunske igrice ne potekajo vedno tako, kot si oni predstavljajo. Navsezadnje, Roman Jeglič ima morda celo spremenjeno identiteto, če je imel po prihodu v Rusijo stik s tamkajšnjo varnostno službo in ga je slednja zaščitila (kar je normalno). Navsezadnje je nekaj časa bil namestnik direktorja Varnostno-informativne službe (VIS), predhodnice sedanje Sove. Kot je znano, je VIS takrat vodil Miha Brejc, ki sicer sedaj poskuša s peticijo naskakovati predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića.

Ob tem je pomenljivo, da se je kabinet Pirc Musarjeve še v času Golobove vlade znašel v konfliktu s takratnim zunanjepolitičnim svetovalcem v kabinetu predsednika vlade Vojkom Volkom. Novembra 2024 je kabinet Pirc Musarjeve na obisk v Slovenijo povabil kitajskega predsednika Ši Džinpinga, Volk pa je to potezo označil za soliranje in nevaren precedens. Malo kasneje mu je premier Robert Golob odvzel del pristojnosti za mednarodno politiko in jih prenesel na Melito Gabrič. To bi bilo sicer lahko znamenje, da je Urad predsednice RS neuradno res pritiskal na Goloba, naj Volka odslovi, a verjetno je bila to v resnici zahteva botrov iz ozadja, zlasti Milana Kučana in Zorana Jankovića. Če to drži, potem postane ravnanje Vojka Volka tik pred letošnjimi volitvami, ko je javno branil konstrukt Black Cube, bolj razumljivo. Morda so ga celo izsiljevali, ker naj bi za okus globoke države preveč “soliral”? Veljal naj bi namreč za proameriško usmerjenega diplomata.

Je pa ob tem bizarno, kako se bližnji sodelavci Pirc Musarjeve zapletajo v včasih že kar gostilniške besedne dvoboje. Denimo Nejc Šporin, ki je svetovalec Pirc Musarjeve za področje športa – v odgovoru na pobudo poslanca Žana Mahniča je slednjemu očital laž, češ da Pirc Musarjeva Jegliča v resnici sploh ne pozna.

Lažeš, kot ponavadi. V UPRS smo jasno povedali, da predsednica republike Romana Jegliča osebno ne pozna in ga ni nikoli srečala. — Nejc Šporin (@Nsporin) August 18, 2026

No, poslanec Andrej Poglajen pa je Šporina, ki je Mahniču očital laganje, kaj hitro postavil na laž:

V UPRS tako lažete, da še sami svojim lažem ne sledite več. https://t.co/aT2A3VkdoF pic.twitter.com/T4CEFWbbDk — Andrej Poglajen (@poglajen) August 18, 2026

Mimogrede, Šporin je nekdanji član SMC, ki pa je po vstopu omenjene stranke v koalicijo v času tretje Janševe vlade izstopil iz stranke, kakor zaradi “enoumja”. Takrat so iz stranke sicer izstopili številni levičarji, tudi ustanovni predsednik Miro Cerar.

Vse to kaže na dejstvo, da se je Pirc Musarjeva obdala s precej dvomljivimi kadri. Kar jo na koncu lahko tudi pokoplje.