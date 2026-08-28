Ddr. Klemen Jaklič: Slovenija nujno potrebuje reformo ustavnega sodišča

Ddr. Klemen Jaklič, nekdanji ustavni sodnik:
“Slovenija potrebuje tudi in predvsem reformo Ustavnega sodišča. Brez tega ne bo nikoli pravna država in, med drugim, tudi ne bo zmogla nobene zadostne protikorupcijske reforme.”
Vir: X
Ddr. Klemen Jaklič, nekdanji ustavni sodnik:
“Slovenija potrebuje tudi in predvsem reformo Ustavnega sodišča. Brez tega ne bo nikoli pravna država in, med drugim, tudi ne bo zmogla nobene zadostne protikorupcijske reforme.”
Vir: X
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