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Ddr. Klemen Jaklič: Slovenija nujno potrebuje reformo ustavnega sodišča

Izjava dneva
Pravnik in nekdanji ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič (Foto: Borut Živulović / Bobo)

Ddr. Klemen Jaklič, nekdanji ustavni sodnik:

“Slovenija potrebuje tudi in predvsem reformo Ustavnega sodišča. Brez tega ne bo nikoli pravna država in, med drugim, tudi ne bo zmogla nobene zadostne protikorupcijske reforme.”

Vir: X

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