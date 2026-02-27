Aljuš Pertinač: Spletni mediji spreminjajo tudi odnos do volitev

Aljuš Pertinač, analitik:

“Za te generacije, ki so rasle s spletnimi mediji, z družbenimi profili in s spletnimi vplivneži … verjamem, da se utegne to pri tej generaciji precej poznati (v negativnem smislu) predsedniku vlade in njegovi stranki. Vprašanje pa je, koliko od teh ljudi se udeležuje volitev? Mogoče zdaj, ko so se na tak način lotili enega, ki ga imajo za svojega avtohtonega predstavnika, ki mu zaupajo, ki mu sledijo, mogoče jih to še dodatno motivira, da bodo šli volit. Morda si je s tem Golob naredil dvojno škodo, ker je povzročil še to, da bo kdo, ki se morda prej ne bi udeležil volitev, zdaj na volitve šel in protestno glasoval proti njemu.”

Vir: Nova24tv.si