Armenija v nevarnosti? Rezultati volitev kažejo na zmago proevropsko usmerjenega premierja Pašinjana, Putin že rožlja z orožjem

Piše: C. R.

Rezultati nedeljskih volitev v Armeniji kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premierja Nikola Pašinjana. Ta je že med štetjem glasov razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so jo obtoževali poskusov vplivanja na volitve.

Rezultati glasovanja z vseh volilnih enot so danes po navedbah armenske volilne komisije pokazali, da je Pašinjanova stranka prejela 49,8 odstotka glasov in bo v novem sklicu parlamenta zasedla 61 od 105 sedežev, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

Na drugem mestu z dobrimi 23 odstotki sledi lani ustanovljena stranka Močna Armenija pod vodstvom poslovneža Samvela Karapetjana. V parlament sta se uvrstili še dve opozicijski stranki, levosredinsko Zavezništvo Armenija nekdanjega predsednika države Roberta Kočarjana s približno 10 odstotki in konservativna stranka Uspešna Armenija s štirimi. Volilna udeležba je bila 59-odstotna, ob sklicevanju na podatke volilne komisije navaja AFP.

Pašinjan je že razglasil “zgodovinsko zmago, ki bo zagotovila večnost in razvoj Armenije”. Zavezal se je, da bo “nadaljeval pot zbliževanja z Zahodom”, hkrati pa razvijal tudi odnose z Rusijo in okoliškimi državami.

“Armensko ljudstvo je glasovalo za regionalno blaginjo in sodelovanje, in upam, da bo to sprožilo pozitiven odziv s strani Turčije in Azerbajdžana,” je še dejal premier in dodal, da “moramo mir med Armenijo in Azerbajdžanom institucionalizirati”.

Konflikt z Azerbajdžanom je pomembno zaznamoval tokratne volitve, prve po azerbajdžanskem prevzemu regije Gorski Karabah leta 2023, ko je regijo zapustilo več kot 100.000 etničnih Armencev. Vlada v Erevanu se je v tej luči začela oddaljevati od tradicionalne zaveznice Rusije, potem ko ta Azerbajdžanu ni preprečila nasilnega prevzema območja, zaradi katerega sta bila Armenija in Azerbajdžan desetletja v konfliktu.

Pašinjan je ob tem poglobil vezi z EU in ZDA, od koder je pred volitvami prejel izraze podpore, danes pa tudi čestitke.

“Duh žametne revolucije, ki ste jo vodili leta 2018, je še vedno živ in močan. Zelo cenimo naše partnerstvo z demokratično Armenijo, ki se vse bolj približuje Evropi. Armenija lahko računa na nas,” je Pašinjanu na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je Armeniji v četrtek pred volitvami obljubila več kot 50 milijonov evrov finančne pomoči.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je ocenila, da je Armenija očitno glasovala za evropsko prihodnost.

Pašinjanu je čestital tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se veseli, da bodo “lahko še naprej krepili sodelovanje v korist naših narodov, za podporo miru in suverenosti Armenije ter za spodbujanje zbliževanja z Evropo”.

Moskva je medtem usmeritev Armenije k morebitnemu članstvu v EU že pred volitvami primerjala s koraki, ki so privedli do invazije na Ukrajino. Zlasti v Evropi je bilo slišati tudi obtožbe na račun Rusije, da naj bi poskušala vplivati na volitve z dezinformacijami in širjenjem proruskih narativov. Armenski premier sicer vztraja, da ne želi prekiniti stikov z Moskvo in da nima namena škodovati njenim interesom.

Vseeno pa se širi negotovost, saj bi volitve lahko pomenile izmikanje izpod moskovskega dežnika. Putin sicer neposrednega povoda za napad na Armenijo nima, saj je število prebivalcev, ki se prišteva med Ruse, zelo majhno. Problem pa je Gorski Karabah, kjer je Armenija dobila nož v hrbet s strani Kremlja.