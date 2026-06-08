To je razlog, da se župnik in dolgoletni misijonar Tone Kerin (še) ni vrnil v župnijo …

Piše: C. R.

Lazarist Tone Kerin je dolga leta deloval na Madagaskarju, pred leti pa se je vrnil v Slovenijo in v upravo prevzel župnijo Brusnice na Dolenjskem, kjer je po smrti župnika Alojzija Berceta leta 2023 župnijo upravljal generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec.

Januarja 2024 je bil za tamkajšnjega župnika umeščen Tone Kerin, ki se je letos spomladi odločil za tritedenski obisk na Madagaskarju. Vendar se je njegova odsotnost precej zavlekla in mnogi so se spraševali, kaj to pomeni. Pojavile so se tudi govorice, da je “pobegnil” iz škofije.

Generalni vikar Peter Kokotec je v posebnem pismu pojasnil, kaj se dogaja in v čem je stvar. Sicer pa, njegovo pismo je javno objavljeno: