Aljuš Pertinač: Na festivalu Svobode se jim vrti od plesanja in zato ne vedo, kaj delajo

Aljuš Pertinač, politični komentator:

“Lahko ugibamo, kaj je bil osnovni motiv. Morda so s tem, da imajo več kandidatov, hoteli prikazati notranjo demokratičnost v stranki, čeprav te logike ne razumem povsem. Namreč sporočilo, da bi imeli predsednika vlade, ki ni hkrati tudi predsednik stranke, ni dobro. Druga možnost pa je, da so hoteli “namočiti” predsednico državnega zbora, ampak tudi v tem ne vidim logike, sicer tudi soglasja h kandidaturi ne bi podala, če ne bi gojila želje oz. ambicije, da kandidira za predsednico Gibanja Svoboda. Videno kaže na to, da ima največja stranka, tako kot pri vodenju vlade, tudi težave pri vodenju same sebe oz. pri organiziranju dela v stranki.”

Vir: Nova24tv.si