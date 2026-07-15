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Alenka Puhar: Časopis Delo se sploh ne odziva na knjigi Igorja Omerze o tem, koliko špicljev Udbe je delalo na uredništvu

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Prevajalka in publicistka Alenka Puhar (Foto: Andrej Sekulović)

Alenka Puhar, publicistka:

“Ko sem spomladi gostovala pred tem mikrofonom, sem povedala, da minevajo 4 meseci, kar je Igor Omerza objavil in javno predstavil dve knjigi: Temno stran Dela in Svetlo stran Dela. Gre za tisoč strani skrbno dokumentirane polpreteklosti (nekoč) vodilnega slovenskega časopisa. Razkriva pa, prav neusmiljeno, to, da je tako rekoč vsa vodilna ekipa Dela delovala kot posebni oddelek politične policije. V prvih štirih mesecih Delo ni našlo volje, da bi o teh knjigah karkoli objavilo. No, zdaj so minili še štirje meseci. Delo še zmeraj popolnoma molči. Tako da, kaj naj zdaj, a naj ugibam: Mogoče je pa res strašni Janez Janša preslišal vse lekcije o pomenu svobodnih in neodvisnih kritičnih medijev?”

Vir: Radio Ognjišče

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