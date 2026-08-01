(IZJAVA DNEVA) Zunanji minister Tone Kajzer: “Evropska zunanja meja ne sme biti znova prebita.”

Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je na omrežju X včeraj zapisal: “Evropska zunanja meja ne sme biti znova prebita. Prihod 50.000 ilegalnih migrantov na špansko ozemlje v enem samem dnevu prinaša zaskrbljujoče spomine na leto 2015, ko je bila zunanja meja Evrope dejansko prebita. Tega ne smemo dovoliti, da se zgodi znova.

Danes sem bil v stiku s svojim španskim kolegom Joséjem Manuelom Albaresom in poudaril pomen, da Španija ukrepa trdno in odločno. Potrebno je takojšnje ukrepanje. Ukrepi so pomembni – in prav tako signali, ki jih pošiljamo. Zdi se, da je sodba španskega vrhovnega sodišča iz začetka tega meseca, po kateri ljudi, ki preplavajo mejo, ni mogoče takoj vrniti, sprožila dogodke zadnjih 24 ur. Po isti sodbi pa je mogoče ljudi, ki prečkajo mejo po kopnem, vrniti brez odlašanja. Po besedah mojega španskega kolega je zdaj vzpostavljeno sodelovanje z Marokom, ki je pripravljen sprejeti vrnitev vseh zadevnih oseb čim prej. Potrdil je tudi medijska poročila, da se je že več ljudi prostovoljno vrnilo v Maroko. Ključno je, da Evropa Španiji absolutno jasno sporoči, da nosi težko odgovornost za varovanje zunanje meje Evropske unije. Naslednjih 24 do 48 ur bo kritičnih za evropsko sodelovanje in za nadaljnje delovanje prostega gibanja ljudi.”

Vir: X