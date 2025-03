V tiskani izdaji Demokracije preberite: Ameriški glasnik razburil liberalne voditelje Evropske unije

Piše: Andrej Sekulović

Med 14. in 15. februarjem je v bavarski prestolnici Münchnu potekala varnostna konferenca. Največ prahu je dvignil govor ameriškega podpredsednika JD Vancea. Z ostrimi besedami je dodobra razburil liberalne voditelje Evropske unije.

V Washingtonu je novi šerif, ki bo stvari delal drugače. Njegov »namestnik« je ob svojem obisku stare celine dal vedeti vse bolj rahitični liberalni oligarhiji, da prihaja čas sprememb. Stara Evropa, nekoč kraljica kontinentov, ki je pod vodstvom liberalne politike postala navadna priležnica Washingtona, se bo morala sprijazniti s tem, da je z zahoda zapihal nov veter. Nekoč so Evropejci vihali nosove nad svojimi rojaki iz ZDA, tudi zato, ker je slednja izvažala v Evropo množično potrošništvo in najbolj nore levičarske ideje. A stvari se obračajo. ZDA postajajo zibelka vitalnih premikov, ki lahko znova poženejo kri v žilah zahodne civilizacije, medtem ko Evropi njeni bruseljski neizvoljeni oblastniki preprečujejo, da se dvigne iz močvirja pogubne politične korektnosti. Glasnik novega Washingtona je bil jasen, ne ozirajoč se na ogorčene izraze zbranih, ki niso želeli slišati zanje nekaj zelo neprijetnih resnic. ZDA podpirajo svobodo govora in nasprotujejo cenzuri. ZDA menijo, da je čas, da Evropa bolj korenito poskrbi za svojo obrambo. Predvsem pa novo vodstvo ZDA meni, da morajo prisluhniti ljudem in njihovim upravičenim skrbem glede množičnih migracij, namesto da jih skušajo onemogočati, ko izražajo taka mnenja.

Glavna grožnja je odmik od demokratičnih vrednot

V imenu Trumpove administracije je JD Vance izrazil zaskrbljenost glede evropske varnosti, a tudi prepričanje, da je mogoč razumen dogovor med Rusijo in Ukrajino. Pomembno pa je, da se Evropa v prihodnosti okrepi in zagotovi lastno obrambo. Trump je mnenja, da mora Evropa sama igrati večjo vlogo v svoji prihodnosti in obrambi. Delitev bremena je pomemben dejavnik za skupno zavezništvo. Vance je ob tem opozoril tudi na notranjo grožnjo, ki je nevarnejša od zunanjih akterjev, kot sta Rusija ali Kitajska; na odmikanje Evrope od temeljnih vrednot, ki jih deli z ZDA. Vprašal se je, kakšna je pravzaprav vizija skupnega varnostnega dogovora. Opozoril je, da se voditelji ne smejo bati mnenj ljudstva, če si želijo varnosti. »Če kandidirate v strahu pred lastnimi volivci, Amerika ne more storiti ničesar za vas,« je bil jasen. Za pomembna dejanja so potrebna demokratična pooblastila, ki jih da lahko le ljudstvo. Trump in Vance sta namreč zelo zaskrbljena zaradi cenzure in pomanjkanja svobode govora v EU.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!