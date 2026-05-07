Delodajalci podpirajo interventni zakon, pričakujejo razbremenitev gospodarstva

Piše: Nova24tv.si

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je pred današnjo obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na skupni seji odborov Državnega zbora izrazilo podporo predlogu, hkrati pa poudarilo, da je za dolgoročno blaginjo države nujno močnejše razbremenitev gospodarstva.

V sporočilu za javnost so v ZDS zapisali, da je “nujno zavedanje, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo temelj socialne države”. Predlog zakona pozdravljajo kot pomemben premik v pravo smer – proti manj administrativnim bremenom, nižjim obremenitvam dela, večji predvidljivosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Podporo so izrazili že med samim oblikovanjem zakona.

“Slovenija ne more dolgoročno napredovati, če podjetjem jemlje prostor za investicije, razvoj in zaposlovanje, zato potrebujemo državo, ki razume, da so produktivnost, delo in podjetnost temelj blaginje,” je poudaril generalni sekretar ZDS Miro Smrekar.

Opozorila na globlje strukturne probleme

V ZDS opozarjajo, da se negativni vplivi energetske in gospodarske krize ter padanja konkurenčnosti že jasno kažejo v zmanjšani gospodarski aktivnosti, inflaciji in realnih dohodkih zaposlenih v zasebnem sektorju. Slovenija se po njihovih besedah uvršča med davčno najbolj obremenjene države v OECD, obenem pa se povečuje število zaposlenih v javni upravi, medtem ko se v realnem sektorju, ki financira državo, število delovnih mest krči.

Slediti bo morala debirokratizacija in zmanjšanje stroškov države

“Ukrepi za zagotavljanje proračunske vzdržnosti so v preteklosti prinesli zgolj povečevanje davkov,” so zapisali. Kljub podpori zakonu v ZDS opozarjajo, da predlog ne nudi vseh nujnih odgovorov. Če mu ne bodo sledili koreniti ukrepi za debirokratizacijo, zmanjšanje stroškov države in omejitev apetita proračuna, bo zakon “le lahna sapica, nujno potrebna, a nemočna ob nevihtni fronti”.

ZDS zato poziva k odpiranju dodatnih tem, ki v predlogu zakona niso ustrezno naslovljene: absentizem, minimalna plača, razbremenitev stroška dela, hitrejše zaposlovanje tujcev. “Potrebujemo ukrepe, ki razbremenjujejo ljudi, krepijo gospodarstvo in vračajo socialni dialog na raven enakovrednega partnerstva,” je še dodal Miro Smrekar.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo danes doživel prvo parlamentarno obravnavo na skupni seji odborov.