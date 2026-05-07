(PREJELI SMO) Pri financah je biti pošten lažje kot pravičen

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Tudi v poslovnem svetu se je treba zavedati dane besede, je 6. 5. v veliki dvorani FPE povedal dr. France Arhar, ki je Banki Slovenije načeloval od osamosvojitvenega obdobja, skupno pa 10 let. Najbolj nevarna pri financah pa je lakomnost.

“Finance niso samo formula in matematika, kar piše v knjigah, so to, kar naj prihaja iz srca.” je v uvodnem nagovoru k predavanju na Fakulteti za Pravo in Ekonomijo povedal zdajšnji guverner BS dr. Primož Dolenc, in to šteje v sodobnem svetu, ker niso le primeroma plačevanje in zadolževanje z dolgovi.

Potem je imel predavanje dvakratni guverner Banke Slovenije dr. France Arhar, katerega podpis je bil na naših bankovcih. Povedal je, od kje so bili prvi kovanci oziroma da so jih poznali v 7. st. pr. Kr. na zahodni obali Turčije, kar je bila Velika Grčija.

Dr. France Arhar je obrazložil kaj je uradna ekonomska definicija denarja, da je:zakonito plačilno sredstvo, hranilec vrednosti, najbolj likvidno blago.

Po nemški izkušnji so – denar, – resnica in – preizkušnja ne samo semantično ampak tudi vsebinsko povezane. Ko je neka časovna distanca, npr. enega leta, sta na preizkušnji oba, denar in kredibilnost ob upoštevanju ali bo dolžnik kar dolguje lastniku res plačal ali pa bo prišel v dolžniško zamudo ali celo stečaj. Glede na: kvaliteto, vrednost, stabilnost, inflacijo.

Med hipotekami razlikovalno poznamo evropsko, ki jo kot breme na nepremičnine inkorporira Rimsko pravo ter anglosaksonsko. Lex commissoria pa pomeni, da daje poiskati najboljšega kupca najugodnejši rezultat.

Uvedba pogodbe je pomenila, da se obe vpleteni ‘strani’ o vsebini strinjata tako, da se srečata njuni volji.

Z denarjem moramo ravnati zaupno, pomembni sta zaupnost in odgovornost.

Zaradi hočem in hočem hoteti še več, preveč, je tako človeško ravnanje povzročilo krizo iz oziroma zaradi pohlepa in lakomnosti. Tudi če se zdiš samemu sebi pomemben, se moraš reševati sam, v finančnem svetu pa preživiš zaradi tvoje lastne izkušnje.

V Ameriki znaša garancija za vloge 250.000 USD.

Obresti pomenijo zaračunavanje časa. Kot zanimivost izvemo, da so nam po vstopu v EU banke dajale kredite s klavzulo po perpetuiranju.

V skupini razvitih držav G-7 so bile izvedene celo analize o tem, kaj po donosu konkurira denarju. To je inflacija plus procentna točka.

Kot zanimivost je 15. 9.1971 ko je bil v Ameriki na oblasti Richard Nixon ena unča zlata znašala 45 dolarjev (danes vsaj 4500), začne se obdobje gibljivih tečajev.

Od dr. Arharja smo udeleženci njegovega gostujočega predavanja izvedeli mnogo dejstev. Tudi, da poznamo osem svetovnih valut in da je bila leta 1472 ustanovljena prva banka na svetu, Seveda pa je dejstva obrazložil in povedal kar nekaj anekdot.

Pa tudi, zakaj je ‘med Covidom’ potekalo tiskanje helikopterskega denarja.

Koncern dumping banke označuje višje obresti za kredite in nižje posojilom.

Prednost denarja je v tem, da vemo, koliko smo za nekaj plačali. Trg pa pravzaprav ne bi smel vedeti, v kolikor izdelkov in blaga ne moremo prodati ali, kadar smo kot posojilojemalec v stiski, da nam bo s tem posojilo skrajna sila za preživetje.

Pri vsem ne gre brez profesionalne molčečnosti – duty of excellence.

Vendar pa je v poslovnem svetu dobro biti brez anonimnosti in se predstaviti.

Etika v financah je disciplina, ki se ukvarja z merili človekovega hotenja in ravnanja. Obstaja že od nekdaj, tudi v antiki, kar izluščimo tudi v delih Aristotela in Sofoklesa. Toda s tem so se v sodobnem času začeli intenzivno ukvarjati po tem, ko 15. 9. 2008 propade ameriška banka Lehman Brothers, saj so se začela ‘odpirati’ številna vprašanja in intenzivne diskusije na različnih nivojih o vzrokih in izvorih tega kar in kaj povzroča bankrot in zakaj, zaradi česa.

Grčija je leta 2002 devalvirala grško drahmo in Draghi je uvedel negativno obrestno mero.

Pri nas je denimo bila temeljna obrestna mera (TOM) pozitivna in to je vzbujalo upanje pri ljudeh.

Slovenija je tudi kot nekdanji ‘del’ SFRJ preživela od svojega trga. Potrebna ukrepa sta znižanje inflacije in tečaj, ki bo vzpodbujal ne pa prehiteval inflacije. Nazorna je primerjava Vzhodne Nemčije pred združitvijo z Zahodno in pa Slovenije z Vzhodno Nemčijo iz časov pred osamosvajanjem. Pri nas je vdor v monetarni sistem prihajal iz preostale Jugoslavije.

Problemi začnejo nastajati, ko se povorka obrne.

Namreč: “Denar je socialni konsenz, ki se gradi na zaupanju,” misel sklene dr. Franc Arhar. “Govorimo tudi o navzkrižni odgovornosti. Primeroma od nadzornega sveta, uprave in po piramidi navzdol.”

Guverner Banke Slovenije, dr. Primož Dolenc pa je Ad Fontes FPE sklepno zaključil: “Dajte se v življenju držati kakšnih nasvetov, ki jih je dr. Arhar dal, pa bomo bolj srečni v življenju.”