Slabše kot v Jugoslaviji: zaradi političnega aktivizma Slovenija brez Evrovizije na Dunaju

Piše: Spletni časopis

Dunaj bo v prihodnjem tednu gostil dva polfinala, v soboto, 16. maja, pa sledi še osrednja prireditev letošnje Evrovizije, ki pa bo v naši državi prikrita.

Na tekmovanju bodo sodelovale radiotelevizije iz petintridesetih držav, kar je dve manj kot leta 2025. Med tistimi, ki jih ne bo, je Slovenija. Dogodka naša državna RTV Slovenija ne bo niti prenašala. V Sloveniji Evroviziji ne bomo mogli spremljati prvič od leta 1985. Prenosi so bili celo v času socialistične Jugoslavije. Leta 1985 nismo sodelovali, ker je bil dogodek na dan obletnice smrti diktatorja Josipa Broza Tita.

Leta 1985 bi morala Jugoslovanska televizija (JRT) sodelovati na Evroviziji v Göteborgu na Švedskem. Izbrana je bila celo pesem “Pokora” (izvajalca Zorica Kondža in Josip Genda), vendar se je tik pred zdajci umaknila, ker je finalni večer padel na 4. maj. Bila je peta obletnica smrti Josipa Broza Tita. Oblasti so ocenile, da bi bilo “neprimerno” in “nespoštljivo”, da bi prenašali takšno prireditev, ko so se po vsej državi ugasnili stroji in tulile sirene v spomin na pokojnega diktatorja. Od nastopa so odstopili.

Programski čas nameravajo na RTV Slovenija letos zapolniti s propagandno vsebino za interese Palestine, ki so jo tik pred evropskimi volitvami leta 2024 priznali poslanci Svobode, SD in Levice s kršitvijo poslovnika parlamenta. Trdili so, da bodo s tem prispevali k ustavitvi konflikta v Gazi, kar se je pokazalo za izmišljotino. Konflikt je ustavil ameriški predsednik Donald Trump brez omenjanja države ali državnosti Palestine. Pred tem, septembra 2024, je Robert Golob v svojem nagovoru na Generalni skupščini OZN v New Yorku poskrbel za neobičajen diplomatski incident, ko je ob koncu govora z dlanjo udarjal po govorniškem odru in zavpil izraelskemu premierju: »Gospod Netanjahu, ustavite to vojno zdaj!«. To udarjanje po pultu in vpitje je spominjalo na ravnanje sekretarja sovjetske komunistične partije Nikite Hruščova leta 1960.

Golob si je s tem nabiral politične točke doma, k reševanju problemov pa tudi ni prispeval veliko, ker konflikta ni sprožil Izrael, Palestinci iz Gaze so ga, in Izrael sam vojne, brez druge vojskujoče strani, ni mogel ustaviti. V ozadju je bil ob Palestincih še Iran. Da bi Evrovizijo bojkotirali so iz vrha RTV Slovenija, ki si ga je s čistko nastavila koalicija, ki je z Golobom zadnja leta vladala državi, grozili že za leto 2025. A so si, ker jim takrat nihče ni sledil, premislili. Ko je EBU (Evropska radiodifuzna zveza) za letos znova ignorirala zahteve za izločanje Izraela, pa so na Kolodvorski odločili, da prireditve ne bodo niti prenašali gledalcem, ki morajo za delovanje tega medija plačevati obvezni prispevek, s katerim se letno zbere okoli sto milijonov evrov. In to tudi tisti, ki ne podpirajo aktivistične politike vodstva RTV Slovenija. Premislili si na RTV SLO niso niti, ko je Trumpu uspelo doseči ustavitev vojne v Gazi in celo izmišljenih razlogov za bojkot dejansko več ni bilo.

Slovenijo so vlada Roberta Goloba in njen vrh RTV SLO vrnili v čase, ko o tem, kaj ljudje smejo gledati, odločajo politični komisarji na podlagi “višjih ideoloških ciljev”

Dogajanje je dokaz, da nimamo opravka z javno televizijo. Gre za medij, ki po političnih čistkah zadnja leta izvaja politiko levičarskih strank, plačevati pa moramo to propagandno dejavnost, v tem primeru celo za tujce, prisilno vsi.

V družbi Španije in Irske, a brez Nemčije

V Evropi naša državna televizija z bojkotom ni povsem osamljena, saj so podoben bojkot zaradi prisotnosti Izraela napovedale še štiri države: Irska, Španija, Nizozemska in Islandija. Gre za države, kjer je bil politični pritisk na nacionalne radiotelevizije najmočnejši. Se pa na prireditev letos vračajo Bolgarija, Moldavija in Romunija. Zanimivo je bilo poročanje domačih medijev, kdo vse bo bojkotiral prireditev. Portal 24ur.com je pred meseci zavajal z novico, da naj bi k bojkotu pozvala celo Nemčija. Dejstva so bila ravno nasprotna: nemški kancler Friedrich Merz je javno napovedal, da bi Nemčija bojkotirala prireditev v primeru, če bi Izrael izključili.

Kje lahko slovenski gledalci spremljajo Dunaj?

Ker je RTVS odpovedala servis, lahko slovenski ljubitelji Evrovizije prireditev spremljajo na naslednje načine:

YouTube: Uradni prenos na kanalu Eurovision Song Contest (brez komentarja).

Uradni prenos na kanalu Eurovision Song Contest (brez komentarja). Tuji programi: Na kabelskih omrežjih so na voljo avstrijski ORF (gostitelj), nemški ARD/Das Erste , hrvaški HRT in italijanski RAI .

Na kabelskih omrežjih so na voljo avstrijski (gostitelj), nemški , hrvaški in italijanski . Satelit: Za tiste z lastno satelitsko opremo so vsi večji evropski nacionalni kanali na voljo nekodirano.

Ni pa še jasno, koliko bodo v domačih omrežjih tuji programi zatemnjeni, kar bi bilo nelogično, ker v tem primeru ne gre za to, da bi manj s prenosom zaslužila TV Slovenija, ki prireditve tako ali tako ne bo prenašala, propagandni program za Palestino pa gledalcev Evrovizije zagotovo ne bo pritegnil.

