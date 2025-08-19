Ukrajinska pevka Katerina Jurčuk – Yokodo v intervjuju za Demokracijo: »Čeprav vojna še traja, sem izbrala vrnitev v domovino, ker sem v Ukrajini na novo začutila smisel«

Piše: Lucija Kavčič

»Opazila sem, da obstajajo slovenske in ukrajinske ljudske pesmi s presenetljivo podobnimi zgodbami ali melodijami,« je v intervjuju za Demokracijo med drugim povedala Katerina Jurčuk z umetniškim imenom Yokodo.

Kmalu bo izdala nov album skladb in ga predstavila na koncertu, ki ga bo preko spleta (online) mogoče spremljati tudi v Sloveniji.

Vaš novi mini glasbeni album bo kmalu izšel − povejte mi nekaj o tem, kako so nastale pesmi in glasba zanje? Kaj je bil navdih?

Album se imenuje »EP Yokodo: Spomini na prihodnost« in bo v polni obliki izšel 12. septembra. Zelo sem hvaležna in vesela, da je projekt finančno podprl Ukrajinski kulturni sklad (UKS) v okviru razpisnega programa LOT1 štipendije (stališče UKS se ne ujema nujno z mnenjem avtorice), saj moj povratek v Ukrajino zame pomeni svojevrsten nov začetek – obnovitev umetniškega delovanja v novih razmerah. Najprej sta izšla dva singla: »Polovina« – »Polovica« in »Spogad« – »Spomin,« 29. julija pa je izšel še tretji z naslovom »Krihitka« – »Pikica«. Zaključni del bo predstavitev celotnega mini albuma, ki bo vseboval omenjene tri single in še tri nove pesmi.

Katera pesem je glavna in o čem pojete v njej?

Za vodilno pesem albuma bi izbrala Pikico. Na prvo žogo je to živahna, dinamična pesem o lahkotni deklici, ki obožuje glamurozne selfije in zabave. A že vrstica »… Pikica pozna vse vrste orožja – Pikica MORA …« razkrije njeno skrito plat. Navdih sem dobila v izjemnih Ukrajinkah, ki s svojim delom v vojaških, zdravstvenih in prostovoljskih službah prinašajo zmago. Šolski učbeniki in klasična poezija pogosto predstavljajo Ukrajino kot mlado, nasmejano, gostoljubno in po tihem nekoliko lahkotno dekle – ki sanja živeti, ljubiti in imeti družino. Ko pa je prišla vojna, se je izkazalo, da je to isto dekle sposobno neverjetnega poguma. Tako je nastal lik Pikice. Je pa vsaka skladba na EP posebna zgodba, skupaj pa tvorijo moj osebni odnos do dogajanj zadnjih let in razkrivajo občutke, ki so blizu milijonom Ukrajink in Ukrajincev: bolečino ločitve in hkrati sposobnost veseliti se, izgubo iluzij in odkrivanje novih smislov.

